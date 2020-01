Södertälje höll till slut undan i ”sexpoängsmatchen”

Södertälje såg ut att gå mot en tämligen enkel seger i ”sexpoängsmatchen” mot Mora, men ett taggat hemmalag höll på att äta upp de 0-4-underläge man hade. I övrigt var det en riktigt målfest den här fredagskvällen där både AIK och Karlskoga såg ut att stå för varsin ordentlig upphämtning.

AIK-Västerås 3-4 (0-2, 1-0, 1-1, 0-1)

AIK: Hugo Leufvenius, Jacob Dahlström, Alexis Binner

Västerås: Sebastian Benker, Anthon Eriksson, William Wikman x2

AIK bröt sin mardrömssvit senast och hoppades fortsätta på vinnarspåret hemma mot Västerås. Men AIK fick en riktigt jobbig start på matchen när Sebastian Benker redan efter 41 sekunder kunde ge gästerna ledningen. Som om int det var nog kunde Anthon Eriksson några minuter senare öka på till 0-2.

Hemmalaget kom tillbaka genom Hugo Leufvenius som reducerade men Västerås kunde på nytt skaffa sig en tvåmålsmarginal genom William Wikman. Men AIK gav sig inte och reducerade på nytt bara ett par minuter senare genom Jacob Dahlström. Hemmalaget fortsatte att försöka framåt och det skulle ge utdelning när Alexis Binner kvitterade med sitt första mål för säsongen.

Matchen till förlängning där Västerås till slut kunde avgöra genom William Wikman, som gjorde sitt andra mål för kvällen.

Karlskoga-Almtuna 5-6 (1-2, 1-3, 2-1, 0-1)

Karlskoga: Linus Karlsson x2, Tor Immo, Fredrik Forsberg x2

Almtuna: Hampus Harlestam, Tony Mårtensson x2, Mattias Granlund, Villiam Haag, Tobias Liljendahl

Det var verkligen inte en inledning som Fredrik Höggren hade hoppats på när han spelade sin 700:e match i HockeyAllsvenskan denna afton. Almtuna var hetast och gick upp till en 0-2-ledning. Hemmalaget lyckades kvitterade innan första halvtidsvilan genom Linus Karlsson.

Men om den första perioden var jobbig för Karlskoga så var den andra en mardröm. Almtuna trummade på framåt och när matchuret stod på 13:51 i mellanakten hade Almtuna lyckats pricka in tre nya mål.

Nattsvart för Karlskoga som har haft lite diffus form på sistone men i den tredje perioden hade man bestämt sig ordentligt, man skulle bara ikapp. Duon Linus Karlsson och Fredrik Forsberg visade vägen för en mäktig upphämtning där hemmalaget tvingade matchen till förlängning efter att Forsberg sent i den tredje perioden kvitterat till 5-5.

Men Karlskoga lyckades inte fullborda comebacken utan Tobias Liljendahl skulle bli matchvinnaren när han avgjorde matchen till Almtunas fördel. Bonuspoängen till gästerna som tog viktiga poäng i bottenstriden.

Mora-Södertälje 3-4 (0-2, 1-2, 2-0)

Mora: Oscar Eklind, Dustin Gazley, Mattias Nørstebø

Södertälje: Nick Olesen, Martin Janolhs, Sebastian Bengtsson, Hugo Gustafsson

En oerhört viktig match mellan två lag som kämpar om den sista play off-platsen. En riktig "sexpoängsmatch" där Södertälje fick klara sig utan en av sina stora stjärnor i Ludwig Blomstrand. Men vad gör det när den andra stjärnan bara fortsätter att leverera. Nick Olesen kunde tidigt skjuta 0-1 till gästerna som verkligen tog tag i taktpinnen.

Gästerna fortsatte att ösa på framåt och när Hugo Gustafsson kunde göra 0-4 i en kontring i box play kändes det hela klappat och klart. Mora fick in en reducering genom Oscar Eklind innan den andra periodens slut och det tände Mora som kom ut som ett helt annat lag till den tredje perioden.

Höll på att tappa ledningen

Man tryckte tillbaka Södertälje som såg lamslagna ut av Moras forcering och logiskt skulle också 2-4-målet falla när Dustin Gazley hittade nätet. Hemmalaget fortsatte att trycka och när Mattias Nørstebø sköt 3-4 med mindre än två minuter kvar var Mora nära.

Men Södertälje lyckades reda ut stormen efter att Alexander Sahlin stått för en matchavgörande räddning med bara några sekunder kvar att spela. En oerhört viktig seger för Södertälje som i och med vinsten tog sig förbi Karlskrona upp på sjundeplats och dessutom utökade man avståndet till Mora med sju poäng.

– Vi släpper in dem för mycket i slutet och spelar inte alls bra men viktiga tre poäng här idag. Vi satsar på slutspel och alla poäng är grymt viktiga, säger August Berg till C More.

– Det kändes riktigt lugnt fram till 0-4 sen slarvar vi ordentligt och bjuder in dem. Den sista räddningen sitter fint även om jag har lite flyt, säger Alexander Sahlin till C More.

Tingsryd-Kristianstad 5-7 (0-2, 2-4, 3-1)

Tingsryd: Jakob Heljemo, Ludvig Elvenes, Benjamin Nissner x2, Filip Owesson

Kristianstad: Anton Heikkinen, Fredrik Hansson, Herman Hansson, Riley Bourbonnais, Dennis Svensson x2, Morten Jensen

Tingsryd är ett av de lagen som verkligen kämpar för en play off-plats. Tufft motstånd väntade i ett Kristianstad som desperat är i behov av poäng. Det skulle bli en väldigt målglad historia där det rasslade i de bägge nätet gång på gång.

I den andra perioden kulminerade målfyrverkeriet där hela sex mål föll och en 2-6-ledning för Kristianstad. Där var det nog många som trodde matchen var över men Tingsryd var ytterst nära att ta matchen hela vägen till förlängning efter en riktigt bra tredje period. Man kom upp till 5-6 men Dennis Svensson kunde till slut sätta punkt för den här galna matchen med sitt 5-7-mål i tomt kasse. Oerhört viktig seger för Kristianstad och en tung förlust för Tingsryd.