Carolina ny klubbadress för den svenske målvakten?

Inför säsongen skrev Robin Lehner på ett ettårskontrakt med Chicago Blackhwaks värt $5 miljoner i lönetaksträff. Svensken har varit lysande den här säsongen och är en av anledningarna till varför klubben fortfarande är med i slutspelsracet.

Chicago har nu ett jobbigt beslut att ta. Man har utöver Lehner även Chicagoveteranen Corey Crawford som inledde säsongen svajigt men som nu har spelat på en högre nivå igen. Crawford sitter själv på ett saftigt kontrakt på $6 miljoner. Både Crawford och Lehners kontrakt går ut till sommaren och Chicago kommer med största sannolikhet försöka trejda någon av de båda målvakterna innan övergångsfönstret stänger den siste februari.

Carolina väldigt intresserade

Dilemmat är då om man ska behålla ikonen Crawford eller Lehner som varit den bästa av de båda hittills under säsongen. Ett lag som nu sneglar på Chicagos målvaktssituation är Carolina som redan i somras var intresserade av Lehner, det skriver TSN:s Pierre LeBrun. Carolina som just nu har James Reimer och Petr Mrázek under kontrakt är sugen på att förstärka med den svenske burväktaren.

Lehner som den här säsongen har en räddningsprocent på 92,2 % kom till Chicago från New York Islanders inför säsongen.