Superstjärnan skadad – missar All Star-matchen

Tanken var att Auston Matthews skulle delta i sin fjärde All Star-match i NHL-karriären till helgen, men nu står det klart att Torontos superstjärna inte kommer till spel.

En handledsskada stoppar den amerikanske centern från deltagande i helgens bravader i St. Louis.

"Matthews är listad som dag-till-dag då han får akut behandling för sin handledsskada", skriver Maple Leafs PR-konto på Twitter.

Amerikanen kommer dock att närvara under den uppkommande All Star-helgen, men inte delta i matchen eller skills competition.

Matthews ersätts av landsmannen Brady Tkachuk från Ottawa Senators, meddelar nhl.com. Senatorsforwardens deltagande innebär att båda bröderna Tkachuk får spela All Star-matchen i St. Louis, en stad där både han och hans bror Matthew Tkachuk har vuxit upp då deras pappa Keith Tkachuk spelade nio säsonger för Blues under sin NHL-karriär.

#Leafs forward Auston Matthews will attend the upcoming NHL All-Star Weekend but will not be actively participating in any on-ice events. Matthews is listed as day-to-day as he receives acute treatment for an ongoing wrist condition.