Rangers skickar ner ryske målvakten - återvänder till AHL

Rangers sitter på en väldigt bra målvaktssida denna säsong. Henrik Lundqvist, Alexandar Georgiyev och Igor Shestyorkin. Den sistnämnde har sagt vara "Henkes" arvtagare och fick chansen att göra sin NHL-debut förra veckan. Nu återvänder den ryske målvakten till AHL.

Den andre ryske målvakten Georgiyev har ryktats att bli trejdad från Manhattan-klubben. Toronto ryktas vara och rycka i 23-åringen. Men nu väljer klubben att skicka ner Shestyorkin som sägs vara det stora framtidslöftet på målvaktssidan. På de tre NHL matcher Shestyorkin fick göra, blev det en imponerande räddningsprocent på 93.2%. Han har även vunnit OS-guld med Ryssland 2018.

OFFICIAL: Rangers assign Igor Shesterkin and Phillip Di Giuseppe to @WolfPackAHL.