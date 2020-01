LISTA: Tio NHL-stjärnor med utgående kontrakt

Det är alltid flera stora stjärnor som riskerar att bli UFAs. Antingen skriver de nya kontrakt mitt under säsongen, som Nicklas Bäckström och Brayden Schenn gjort den här säsongen, eller så förlänger de precis innan de går ut på den öppna marknaden, vilket Erik Karlsson gjorde i fjol, och det tredje alternativet är att skriva på för en ny klubb på öppna marknaden under sommaren som till exempel Robin Lehner gjorde.

Den här säsongen är inget undantag då det, i skrivande stund, kryllar av stora namn som kan bli tillgängliga på den öppna marknaden till sommaren.

Flera svenskar kan bli unrestricted free agents, bland annat Carl Söderberg, Erik Gustafsson, Johan Larsson, Jesper Fast, Mattias Janmark och Melker Karlsson.

Här listar vi dock de allra största stjärnorna som sitter på utgående kontrakt.

Taylor Hall, Arizona Coyotes

Det största namnet på listan. Hall trejdades till Arizona från New Jersey Devils och kan på sikt bli lagets allra största fixstjärna men då behöver klubben förlänga hans kontrakt. Draftettan från 2010 har snittat över en poäng per match i fyra av sina tio säsonger i NHL och den här säsongen ligger han precis under med 40 pinnar på 46 matcher. Vann Hart Trophy 2018 som ligans MVP och lär vilja ha bra betalt. Känslan är att 28-åringen inte kommer att ta ett beslut innan säsongens slut utan kommer göra som Erik Karlsson och vänta till efter säsongen med att bestämma sig för om han ska stanna eller testa den öppna marknaden.

”Man in the middle” – Taylor Hall är förmodligen det största namnet som kan bli UFA.Foto: USA Today Sports/Bildbyrån



Braden Holtby, Washington Capitals



30-åringen har tillbringat hela sin karriär i den amerikanska huvudstaden men det här ser ut att bli hans sista. Efter att Capitals signat "Bäckis" till ett storkontrakt ser klubben ut att få väldigt svårt att ha råd att behålla sin stjärnmålvakt. Beslutet var förmodligen inte lika svårt att fatta som det såg ut att vara för ett tag sedan. Holtby har svajat mer och mer de senaste åren (förutom slutspelet 2018) samtidigt som Ilja Samsonov har kommit upp och stått för en imponerande rookiesäsong hittills. Det gör det förmodligen lättare för Washington att släppa Holtby även om han har varit en av de bästa målvakterna i klubbens historia, där tysken Olaf Kölzig är den enda som utmanar honom om titeln som bäst.

Alex Pietrangelo, St. Louis Blues



Lte under radarn gör Blues-kaptenen en av sina bästa säsonger i karriären, om inte den bästa. I fjol stod backen för 41 poäng på 71 matcher. I år har han redan gjort 40 poäng på endast 49 framträdanden. Hans poängsnitt den här säsongen är hans klart högsta i karriären och om han håller samma snitt hela säsongen kommer han att landa på 67 poäng vilket vore 13 pinnar bättre än hans tidigare bästa notering. Pietrangelo kommer förmodligen därmed att kunna förhandla sig fram till ett jättekontrakt – frågan är bara om St. Louis har råd. De kommer att ha det tajt mot lönetaket men lär vara angelägna att förlänga med kaptenen som ledde klubben till sin första Stanley Cup-triumf i historien.

Tyson Barrie, Toronto Maple Leafs

Skulle vara den stora lösningen på "backproblemet" i Toronto men har inte riktigt lyckats leva upp till hajpen. Han förväntades leda lagets offensiv från blålinjen men har ett mycket sämre poängsnitt än de sista säsongerna i Colorado Avalanche. Toronto kommer att ha ont om löneutrymme nästa säsong och Barrie spås inte bli kvar i Maple Leafs. Trots att han inte har haft den bästa säsongen lär han kunna förhandla sig fram till ett bra avtal då det inte kryllar av offensiva, högerfattade, backar på marknaden.

Mike Hoffman, Florida Panthers

Har varit en av Floridas bästa offensiva spelare sedan han trejdades till klubben från Ottawa (via San José). Sköt 36 mål under fjolåret vilket gav en topp 20-placering i NHL:s skytteliga och om han håller samma målsnitt resten av den här säsongen (18 mål på 47 matcher) så kommer han att passera 30-gränsen igen. En förlängning med Hoffman bör ligga högt upp på Floridas prioriteringslista, om det inte skulle dyka upp något okänt bråk inom omklädningsrummet.

Florida har både Mike Hoffman och Jevgenij Dadonov på utgående avtal.Foto: USA Today Sports/Bildbyrån



Jevgenij Dadonov, Florida Panthers



Panthers-stjärna #2 som blir UFA till sommaren. Den 30-årige ryssen var fantastisk i sina två första säsonger efter återkomsten till Nordamerika och håller ungefär samma poängsnitt den här säsongen. Är en av Floridas allra bästa offensiva spelare tillsammans med tidigare nämnda Hoffman samt Aleksander Barkov och Jonathan Huberdeau. Frågan är om Florida kommer att ha råd att förlänga med både Dadonov och Hoffman?

Torey Krug, Boston Bruins

Lite under radarn har Krug varit en av NHL:s allra bästa offensiva backar sedan sitt intåg i ligan. Efter sin rookiesäsong 2013/14 är det bara åtta backar som har gjort fler poäng ändå nämns den 28-åriga amerikanen sällan som en av ligans bästa backar när det kommer till offensivt spel. Det mesta pekar på att han kommer att förlänga med Boston Bruins men backen själv var kritisk mot bristen på kontakt mellan parterna om en förlängning. Detta blir ytterst intressant att följa.

Mikael Granlund, Nashville Predators



Var en stor offensiv stjärna i Minnesota Wild men har inte alls fått spelet att stämma sedan han trejdades till Tennessee. Hans poängsnitt i Preds är det sämsta i finländarens karriär sedan rookiesäsongen i NHL 2012/13. Här känns det som att det allra bästa för Granlund vore att få ett platsbyte. Nashville uppges även vara intresserade av att göra sig av med sin floppvärvning men det kan se tidigare än tänkt. Enligt nordamerikanska uppgifter ska Nashvilles GM David Poile jobba på att tredja bort Granlund under den här säsongen.

Corey Crawford & Robin Lehner, Chicago Blackhawks

Oj, vilket prekärt läge för Chicago. Riskerar att tappa båda sina målvakter till den öppna marknaden till sommaren och det verkar tveksamt om laget ska kunna skriva nya avtal med båda två. Vem ska man satsa på då? 35-årige Crawford som lett klubben till två Stanley Cup-vinster eller Lehner som visat sig vara en toppmålvakt i NHL de senaste säsongerna? Detta blir väldigt spännande att följa, speciellt då svensken själv har sagt att han kan tänka sig att ge sig ut på den öppna marknaden igen.

Chicago Blackhawks kommer att få svårt att behålla både Corey Crawford och Robin Lehner.Foto: Bildbyrån