Svensken nerskickad till farmarligan

Tidigare idag blev det klart att Kevin Stenlund, Lawrence Pilut och Rasmus Asplund skickas ner till farmarligan. Nu står det klart att även att Jesper Boqvist flyttas ner till AHL.

Jesper Boqvist draftades av New Jersey i andra-rundan 2017. Han har denna säsong spelat 34 NHL-matcher denna säsong. Boqvist har ett förflutet i Brynäs hemma i Sverige. Han är bror med Adam Boqvist som spelar för nuvarande i Chicago.

Roster: #NJDevils have assigned (F) Jesper Boqvist, (F) Michael McLeod and (G) Cory Schneider to Binghamton. pic.twitter.com/aVvQVajvo4

— Binghamton Devils (@BingDevils) January 19, 2020