FUNQVIST: När bryter Linköping trenden?

Linköping kopplade greppet direkt och öste på framåt med allt de hade och lite till. 1-0 (Jarmo Kärki) efter 20 minuter var i underkant. 2-0 blev till slut 2-1 efter två perioder - med fortsatt mersmak för hemmalaget. En kvittering tog Växjö till förlängningen där en dråplig situation för målvakten Jonas Gustavsson gav Roman Horák öppet mål, 2-3.

När hade Linköping 14-4 i skott efter en period senast? Den första perioden gav mersmak i Saab Arena, men Sam Hallam drog några kort ur rockärmen och lyckades bryta sig ur det stålgrepp Bert Robertsson försatt honom i. Henrik Törnqvist nätade för första gången



Från lördagens tillställning tar jag med mig detta:

ENERGIN FINNS I LINKÖPING

Krampaktigt med tanke på tabelläget? Inte det misnta. Linköpings förstaperiod var det bästa jag har sett på länge. Jag pratade med Bert Robertsson efter lagets träning i fredags. Vi pratade energi och känslor. Han sa att han får energi från gruppen varje dag han kommer till hallen. Och tamejtusan, Linköping visar den energin på isen nästan hela tiden. Omställningsspelet saknade viss skärpa, men Linköping tog sig ändå in på mål. Men man ska ha lite tur också. Det ser otroligt mörkt ut i tabellen. Men det är inte över. Det är ingen slump att det är uddamålet som avgör igen. Efteråt talade Bert Robertsson varmt om insatsen, och jag förstår honom. Tåget har inte lämnat stationen än.

Men motorn är igång.

KONTRASTEN VÄXJÖ

Det var inte snyggt. Men det blev två poäng. Stundtals håglösa och bortkomna lyckades Sam Hallam få rätsida på sitt gäng och det räckte. Det var längesen jag såg Växjö göra 60 bra minuter. Defensivt ser man riktigt virriga ut stundtals och hade Linköping bara haft lite mer skärpa hade det stått 3-0, kanske 4-0 efter första.

– Det var snabbt analyserat. Första matchen tog oss ur matchen lite. Sen kom en till som tog oss ur den totalt. Vi försökte sänka deras tempo och bli rakare och enklare, sa tränaren om snacket i periodpausen.

Det lyckades man med. 14 skott i första perioden blev bara ytterligare 12 på resten av matchen. Samtidigt fick man utdelning från de kedjor som ska producera.

Det är inte hundraprocentigt på något vis. Men Växjös tvåpoängare är ack så viktig.

DEN STORE NUMMER 12



Det går inte att förneka att det är en epok som går i graven efter säsongen. Sebastian Karlsson spelar sin sista säsong i LHC. Och visst, det går inte lika snabbt på isen längre. Men det enorma hjärta han har för laget och staden är svårt att överträffa i dagens LHC. Kanske är det inte så lustigt att hans dubbla täckta skott i numerärt underläge i mittperioden drog ner större applåder än det 2-0-mål lagkamraten Henrik Törnqvist slog in kort dessförinnan.

– Det är så man måste göra. Det ingår. Men det är något man är väldigt ödmjuk inför, sa Karlsson själv om hyllningarna och relationen till fansen.

Varje lag har en spelare som är larger than life hos fansen. Det är han som håller humöret och tempot uppe på träningarna. Det är han som åker fram till den som gör ett misstag och stöttar. Det är han som står kvar sist av alla om det behövs. När det behövs.

Det är han som i mångt och mycket är Linköping just nu.

Det är Sebastian Karlsson.

CITATEN:

”Jag hinner tänka att ’Fan nu åker vi på ett friläge” sedan ligger pucken i mål. Så små är marginalerna. Det är både tjusningen och det brutala i det vi håller på med.” – Sam Hallam



”Vad Simon gör… Han tar det skottet, kommer tillbaka sydd. Det visar på vad som krävs att offra för att man ska göra det bästa för laget ute på isen.” – Bert Robertsson



Avslutningsvis noterar vi att…

… Emil Pettersson är en spelare som få gillar att möta. Men alla vill ha i sitt lag.

… Henrik Törnqvist gjorde sitt första mål sedan den 2 november

… Linköping skulle må bra av en sniper. Lägen saknas inte.

… Viktor Andrén var riktigt bra idag.