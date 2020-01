Stjärnforwarden anmäls – av motståndarna: "Respektlös"

Det var i mitten av den tredje perioden som Björklövens stjärnforward Justin Crandall sänkte Södertäljes JVM-forward Hugo Gustafsson med en sen tackling. Crandall fick en tvåminutersutvisning för late hit, medan det var färdigspelat för Gustafsson.

När Hockeyallsvenskan under torsdagen meddelade vilka som anmälts till disciplinnämnden efter gårdagens matcher (Fredrik Höggren anmäldes för sin armbågstackling på Calle Själin) fanns inte Crandalls tackling på Gustafsson bland de situationer som ska utredas av nämnden med.

"DET DÄR ÄR ALLDELES FÖR SENT"

Därför väljer nu Södertälje att själva anmäla Björklövenforwarden till disciplinnämnden.

– Vi har lämnat in en anmälan. Vi tycker att tacklingen är respektlös. Vi anser att han vet vad han gör där. Man har ett val att göra som spelare när man går in för att tackla – men det där är alldeles för sent. Först går han ned för att bryta passningen, sedan sätter han in tacklingen, säger SSK.s sportchef Mikael Samuelsson till LT.

Enligt tidningen mådde Hugo Gustafsson bättre under torsdagen, men det är ännu inte fastslaget om JVM-spelaren ådrog sig en hjärnskakning eller inte i samband med smällen.