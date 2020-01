Alla matcher är så klart väldigt viktiga i Allettan, men i kvällens omgång är det ändå tre fighter som känns lite mer kittlande än övriga. Av helt olika anledningar.



Skövde-Halmstad

Det här kan visa sig vara ett grymt viktigt möte för utvecklingen i striden om de sista platserna till playoff. Båda lagen tippades i botten av Allettan-tabellen på förhand och utvecklingen av serien talar väl helt ärligt ganska mycket för att det ska bli så. Båda har inlett oväntat starkt med tre segrar av sex möjliga, men det faktum att alla slår alla och att inga egentliga bottenlag (mer än möjligtvis Grums) dykt upp i deras ställe gör att de inte vunnit någon mark i tabellen. Sannolikheten är ganska stor att de lite mer pompösa topplagen kommer att öka takten och att de här två underdogsen kommer falla tillbaka. Med andra ord, poängen de kan ta av varandra kan bli oerhört viktiga i kampen om att klara en playoff-plats.



Halmstad kommer till spel efter en vecka där i stort sett hela laget i olika etapper varit däckade i en enveten förkylningshistoria och det är aningen oklart vad det är för status på det lag som Fredrik Johansson kommer att kunna ställa på benen. Skövde å sin sida har varit grymt effektiva framåt och öst in mål, men samtidigt praktiserat ett svagt försvarsspel och läcker mest i hela den södra Allettan. Det är förutsättningar för en väldigt spännande fight.



KRIF-Tranås

Efter fyra raka segrar som öppning på serien kommer KRIF till spel med två raka förluster (om än i förlängning senast mot Nybro). Detta medan Tranås efter en riktigt trög start med en ynka seger på sina fem första matcher lyckades landa en oerhört meriterande bortaseger med 3-1 mot Visby/Roma senast. Det är alltså två lag med skiftande trender som möts. Två lag som nog också är ganska osäkra kring var de egentligen står. Har det vänt neråt för KRIF? Är Tranås på rätt väg eller var segern mot Visby en tillfällighet?



Att det en tredjedel in i serien skulle vara ett möte mellan toppen och botten mellan de här två gängen är faktiskt ganska remarkabelt, men så är det. KRIF toppar serien och Tranås ligger näst sist. Men det är tight. En seger för Tranås skulle innebära att de trots allt bara ligger fyra poäng bakom KRIF och plötsligt har ordentligt häng på toppen. Exakt så jämn är den södra Allettan.



Intressant med Tranås är förstås också att laget i inledningen av serien har bäst statistik i så väl powerplay som i boxplay av samtliga tio lag i söderserien, men ändå ligger näst sist i tabellen. Så mycket för att special teams avgör...



Boden-Piteå

De senaste åren har mötena mellan Boden och Piteå varit så väl heta som ibland även välspelade. Många spelare har gått mellan lagen (inte minst då från Piteå till Boden) och sedan avancemanget tillbaka upp i finrummet går det att med visst fog argumentera för att Boden kört om sin rival. Inte minst med tanke på vårens kvalseriedeltagande. Det kommer att koka mellan de här två gängen igen.



Men den här gången betyder mötet mer än bara prestige. Till spel kommer två gäng som är i stort behov av positiva besked. Boden har förvisso mäktat med tre segrar av fyra möjliga i öppningen av Allettan, men segrarna har kommit mot tilltänkta bottenkandidater som Kiruna IF och Vallentuna samtidigt som det såg ganska svagt ut när laget slutligen mötte lite topplagsmotstånd i form av Väsby helgen som gick. Där hävdade sig inte Boden så som man borde kunna förvänta sig att de ska göra och fansen kräver garanterat ett kvitto på att spelet finns där i mötet med Piteå.



Ett Piteå som fått sämsta möjliga start på Allettan med endast en poäng (mot bottenkollegan Teg) på sina fyra första matcher. Uthyrningen av Magnus Isaksson till Skellefteå AIK blev med facit i hand inte direkt lyckad rent sportsligt. Piteå förlorade samtliga matcher under tiden han var iväg och har dessutom tvingats hantera en ordentlig skade- och sjukstuga. Nu har de förvisso kompetenta juniorer att lyfta upp för att få ihop ett lag, men det räcker inte långt i en stenhård serie som Allettan. Piteå måste få stopp på blödningen och vända trenden omgående om det inte ska bli en jobbig vår. Tre poäng mot Boden vore oerhört välkommet.