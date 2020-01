Backen lämnar Almtuna – klar för ny klubb

Almtuna IS

Almtuna IS - Tingsryds AIF

Han är uppväxt i Uppsala och har spenderat nästan hela sin karriär i Almtuna. Nu meddelar dock klubben att man går skilda vägar med Jonathan Léman då 22-åringen ska vara klar för en ny klubb.

Jonathan Léman har tillbringat stora delar av sin hockeykarriär i Almtuna. Han kom fram i klubben som en ung, talangfull junior och utsågs till TV-puckens bästa back 2013.

Därefter spelade han i både Modo och AIK innan han återvände till Uppsala. Han gick dock länge utan klubb i höstas innan det stod klart att han återvände till Almtuna ännu en gång.

Nu är dock hans tid i moderklubben över. Den 22-årige backen lämnar Almtuna.

– Jag har trivts jättebra i Almtuna under den här tiden och det har varit en bra grupp med spelare där det var lätt att komma in, jag har blivit väl mottagen av alla. Men det här känns som den bästa lösningen för mig just nu, säger Léman till klubbens hemsida.

Enligt Almtuna ska han vara klar för en ny klubb men än har inget annat lag presenterat värvningen av Léman. Det återstår alltså att se vilken klubb som han har skrivit på för.