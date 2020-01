Uppgifter: Damernas superstjärnor deltar i All Star-helgen

Kendall Coyne Schofield blev förra året första kvinna att tävla i NHL:s All star-helg. Hon deltog i snabbåkningstävlingen och placerade sig där på sjunde plats. Även tidigare har kvinnor funnits med under All Star-helgen, men då har de varit utom tävlan.



Nu får de största kvinnliga stjärnorna återigen chansen att delta i NHL:s All Star-helg - men i en helt egen gren. ESPN skriver att uppgifter till dem gör gällande att det kommer spelas en tre mot tre-match mellan USA:s och Kanadas damlandslag under skills competition-dagen av helgen.

Uppgifterna är inte bekräftade ännu, men med tanke på att All Star-helgen bara är två veckor bort lär ett besked komma väldigt snart.

St. Louis är årets värdstad för eventet.