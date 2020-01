Bäst i JVM – nu kallas han upp till NHL

JVM är ofta ett bra tillfälle för spelare att visa upp sig för sina klubbar. Rasmus Sandin är ett väldigt bra exempel på det.

Inför turneringen spelade den svenske 19-åringen nere i Torontos farmarlag och när Sverige tog brons i JVM var Sandin en av hela turneringens bästa spelare och fick pris som den bästa backen.

NHL-klubben imponerades av vad de såg på isen och rapporter sade att hans chanser för fortsatt NHL-spel hade förbättrats i och med hans starka turnering.

Nu står det klart att Rasmus Sandin flyttas upp till NHL av Toronto och kommer återigen få chansen att mäta sig med världens bästa spelare.

19-åringen inledde säsongen i Maple Leafs och fick spela sex matcher med "de stora grabbarna". Nu kommer han alltså att få göra fler NHL-matcher och får även möjlighet att sätta sitt första NHL-mål då han hittills står noterad för två assist.

The @MapleLeafs have recalled defenceman Rasmus Sandin from the @TorontoMarlies (AHL). #LeafsForever