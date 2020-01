Tidigare stjärnmålvakten får ny NHL-chans – kallas upp från AHL

Först konkurrerade han ut Roberto Luongo i Vancouver. 2013 trejdades han senare till New Jersey Devils i utbyte mot ett val i förstarundan av det årets draft – en spelare som visade sig bli Canucks framtida lagkapten Bo Horvat.

Sedan dess har allting inte gått spikrakt uppåt för målvakten Cory Schneider, om man säger så.

Säsongen 2017/18 började spelat vackla betänkligt och förra säsongen blev det bara 26 matcher för Devils på grund av stora skadebekymmer. I höstas stod det klart att Schneider inte var önskvärd längre i Devils, då klubben valde att placera målvakten på waivers med syfte att skicka honom till farmarlaget Binghamton i AHL.

Där har Schneider spenderat största delen av den första halvan av säsongen, med blandat resultat. På åtta matcher står den tidigare stjärnmålvakten noterad för en räddningsprocent på minst sagt beskedliga 89,4 och ett snitt på tre insläppta mål per match.

Trots de ganska svaga papperna får Schneider nu en ny chans i NHL.

Under söndagen meddelade New Jersey att man valt att skicka ned Evan Cormier till Binghamton och istället valt att kalla upp Schneider från AHL-klubben.

Schneiders befordran innebär att Devils har tre målvakter (Mackenzie Blackwood, Louis Domingue och Schneider) i NHL-truppen.

33-åringen är nu inne på sitt femte år på det sjuårskontrakt han skrev med Devils under sommaren 2014. Kontraktet ger Schneider en årslön på sex miljoner dollar.

#NJDevils NEWS: New Jersey has assigned G Evan Cormier to Binghamton (AHL).



The club has recalled G Cory Schneider from Binghamton. pic.twitter.com/OM7JzQ3sQz