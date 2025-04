Tvåsiffrig (!) premiärseger för Småkronorna

U18-VM inleds med en komfortabel seger för svensk del.

Småkronorna hittade rätt i offensiven direkt och säkrade hela 10–3 mot Schweiz.

Filip Ekberg firar sitt hattrick genom att lyfta på ”hatten” (höger). Foto: SVT (montage).

Småkronorna levde upp till förväntningarna i premiären av U18-VM.



Efter hela 8–3 i genrepet mot Kanada klev talangerna födda 2007 (och 2008) ut på isen i Frisco, Texas, för första gången under onsdagen – och säkrade 7–2 mot Schweiz.



Den starka kullen visade upp sin kvalité över flera kedjor, men hetast var Filip Ekberg som med två minuter kvar att spela satte sitt fjärde mål för dagen efter att motståndets burväktare gått bort sig bakom mål och lämnat sin bur tom.



Det målet slog även fast slutresultatet 10–3.

Två mål på nio (!) sekunder

Schweiz stod till en början emot trycket från Thomas Paananens mannar, men fick i mitten av perioden se både 1–0 och 2–0 trilla in med endast nio (!) sekunders mellanrum.



Turneringens första gjordes av Filip Ekberg, till vardags i Ottawa 67’s, efter att han lämnats fri framför mål och hittats av kaptenen, Milton Gästrin (MoDo). Pucken hann sedan knappt släppas innan 2–0 var inne genom en vunnen tekningar och tre passningar inom det svenska laget. Eddie Genborg (Timrå) stod för framspelningen och Eric Nilson (Djurgården) för målet.



Skotten visade 14–9 efter första 20 och 2–0 var ställningen in i första paus.

Tidig framgång i powerplay

Tidigt i den andra perioden svarade Schweiz genom Florian Schenk efter Småkronornas andra utvisning i matchen, men sedan var det just utvisningarna som ställde till det för det svenska motståndet.



Andra perioden avslutades med sex tvåminutersstraff för schweizarna och Sverige kunde gå ifrån till hela 6–1.



Det första av detta kom från Filip Ekberg, i powerplay, och innebar den tidigare Almtuna-spelarens andra i matchen. 4–1 kom sedan från offensivt skicklige backen Sascha Boumedienne (Boston University) via ett stenhårt slagskott från blålinjen. Denna gång i spel fem mot fem.



Milton Gästrin satte 5–1 i ett nytt powerplay efter ännu ett hårt skott från Boumedienne och Jakob Ihs-Wozniak (Luleå) utökade till 6–1 innan paus. Det sistnämnda målet kom även det i powerplay, men efter att Melvin Novotny (Leksand) spelat fram skottsäkra Wozniak i Ovetjkin-position.

Filip Ekberg fyramålsskytt

Ett 2–6-svar från Schweiz kom tidigt i den tredje akten då Sverige tvingades till spel i tre mot fem efter två sena utvisningar i andra perioden. Även denna gång blev Florian Schenk målskytt för motståndet när han bröt in i slottet och skickade iväg ett rappt avslut bakom Love Härenstam (Södertälje).



Det hela blev dock inget mer än ett tröstmål.



Milton Gästrin rundade baksidan av buren och petade in 7–2 kort efter reduceringen och därefter klev de blågula förhandsfavoriterna ifrån till hela



Filip Ekberg satte 8–2 på en retur för att säkra sitt hattrick, medan 9–3 blev Ivar Stenbergs (Frölunda) första i turneringen, via ett överraskande avslut i bortre krysset. Nästa målskytt var återigen Filip Ekberg när han (som nämnt ovan) skickade in 10–3 i en tom bur. Det blev även slutresultatet i matchen.



Love Härenstam räddade 23 av 26 puckar under premiären då skotten slutade 47–26.



Härnäst väntar ett möte med Tyskland för Småkronorna. Den matchen spelas 25 april med nedsläpp 23.00, svensk tid, och visas i SVT.



Sverige – Schweiz: 10–3 (2–0, 4–1, 4–2)

Sverige: Filip Ekberg (4), Eric Nilson, Sascha Boumedienne, Milton Gästrin (2), Jakob Ihs-Wozniak, Ivar Stenberg.

Schweiz: Florian Schenk (2), Clemens Troxler.