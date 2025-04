Supertalangens firande: ”Flyget går 8.00”

Djurgården är klara för SHL. Nu får Småkronorna en drömförstärkning: Anton Frondell ansluter till U18-VM-laget i Texas, erfar Hockeysverige.se.

– Flyget går 8.00, Arlanda 6.00, upp 4.30, säger han till hockeysverige.se under firandet på isen.

Efter succén i U18-VM – nu ansluter Anton Frondell till det svenska U18-VM-laget.

Foto: Bildbyrån.

Anton Frondell gjorde stor succé i Djurgården under våren. Även slutspelet började han starkt, men under finalen har supertalangen fått vara 13:e forward under de senaste matcherna. Efter att Djurgården vunnit med 4-1 i matcher mot AIK är nu finalserien slut.

Och det innebär att Frondell är tillgänglig för spel i U18-VM.

Så kommer det också att bli, enligt uppgifter till Hockeysverige.se. 17-åringen kommer nu omgående att ansluta till det svenska VM-laget i Frisco. Det är så klart en jätteförstärkning för det svenska laget. Djurgårdsspelaren har under de senaste säsongerna växt fram till en av Sveriges absolut mest framstående spelare födda 2007.

Nu förväntas han också kliva in i U18-VM-laget och ta en ledande roll. Under de senaste samlingarna med Småkronorna har han spelat i förstakedjan med Viggo Björck och Jakob Ihs Wozniak.

Under firandet på isen bekräftar även Fondell det hela för hockeysverige.se.

– Flyget går 8.00, Arlanda 6.00, upp 4.30, säger han.



Hinner du sova något?

– Vi får se.

Anton Frondell ansluter till U18-VM-laget

Det svenska laget är redan stjärnspäckat med stora talanger som de två ovan nämnda, men även med spelare som Love Härenstam, Filip Ekberg, Milton Gästrin, Sascha Boumedienne, med flera. Redan innan den här förstärkningen var de en av guldfavoriterna, och nu blir Sverige naturligtvis en ännu större guldkandidat.

Noterbart är också att det här blir Anton Frondells första mästerskap på juniornivå. Förra året hade han med allra största sannolikhet varit med i U18-VM som underårig, men då satte en skada stopp. En skadefylld höst stoppade också hans chanser att komma med i en JVM-trupp.

Sveriges nästa match är redan i kväll klockan 23 mot Tyskland. Det återstår sedan att se om Frondell hinner fram till den sena matchen under lördagen mot USA. Annars ställs Småkronorna mot Tjeckien på måndag klockan 21.00, svensk tid, i den sista gruppspelsmatchen.

Den första matchen slutade med en 10-3-kross mot Schweiz.