Speltips 28/4 inför Brynäs IF – Luleå HF

Det är de små detaljerna som avgör, ja det kan vi sammanfatta match fyra uppe i Luleå med. Brynäs kom ut heta och distinkta, ett kedjebyte gav önskad effekt och laget fick med sig studsarna inledningsvis. Kommer Brynäs släppa det här när man går in i bäst av tre matcher och har hemmaplansfördel i två av dessa?

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Målvaktsspelet hos Brynäs rätades delvis ut när Ludvig Persson var åter

Hemmaplansfördel, bäst när det gäller som mest

Jakob Silfverberg är i zonen

Brynäs fick med sig en bra känsla hem

Luleå såg frustrerat ut och började spela på gränsen

Hemmaplan!

Än är inte klockan slagen för något av lagen. Vi får se en SM-final som är så jämn som de allra flesta förutspådde. Nu är det dags att sätta in guldstöten och vrida om den där nyckeln som leder in i svensk hockeys skattkammare, där historia i överflöd finns och guld som glimmar väntar. Vem vill bli hjälte?

Jag tyckte att det var tydligt i matchinledningen senast att Brynäs gett sig sjutton på att skapa en bra start och ge den comebackande målvakten Ludvig Persson en trivsam eftermiddag. Det är precis så här vi vant oss att se Brynäs under större delen av säsongen och det är fascinerande hur laget kan komma tillbaka gång på gång när de känns mer eller mindre uträknade. 2-0 blev 3-0 av Oskar Lindblom som bytt kedjekamrater till Larsson och Silfverberg. Matteus Ward kändes mänsklig och allt talade där och då för Brynäs. Men Luleå är ett hårt arbetande lag med sylvass spets och helt plötsligt, i början av tredje perioden var det kvitterat.

När sedan Jakob Silfverberg prickade in 3-4 strax efter kvitteringen kändes det som att Luleå aldrig orkade mentalt komma tillbaka för den sista avgörande pushen. Jag tyckte frustrationen lös igenom när Luleå inte kom till i anfallszonen som de lyckats med tidgare och kanske att spelarna kände att de brände sin jättemöjlighet till 3-1-ledning i matchserien. Vid Brynäs senaste hemmamatch som Luleå dominerade helt från start, var det detaljer i Brynäs spel som Luleå utnyttjade. Nu tror jag inte Brynäs går i den fällan igen på hemmaplan och trots frågetecken på Linus Ölund är det just hemmaplansfördelen som jag ser som det största plusset. Jag flikar in att målvakten Matteus Ward som glänst i slutspelet, inte fick spelet att stämma senast. Brynäs växte av att ha Ludvig Persson tillbaka, det är som att spelarna litar mer på honom än Erik Källgren.

Inbördes möten slutspel

26/4-25 Luleå – Brynäs 3-5

23/4-25 Luleå – Brynäs 5-1

21/4-25 Brynäs – Luleå 2-5

19/4-25 Brynäs – Luleå 2-1 eft förl.

Statistik från slutspelet:

Brynäs har 6-1-3 på de tio senaste och 3-1-1 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 26,09%-61,90%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 3,00-2,68

Skotteffektivitet 10,83%

Luleå har 5-2-3 på de tio senaste och 2-2-1 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 27,91%-82,35%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,94-2,00

Skotteffektivtet 15,01%

Luleå hade greppet men Brynäs visade senast varför man var seriens bästa lag. Att kunna komma tillbaka efter några mindre bra insatser och spela mer disciplinerat och vägvinnande är Brynäs styrka. Jag tror inte att Brynäs släpper initiativet som det är med hemmaplansfavören när det är bäst av tre möten som återstår.

Brynäs moneyline, att vinna inklusive förlängning, spelas till 1,76 hos ComeOn med 2/5 units. Lycka till!

Spelstopp måndag 20.00