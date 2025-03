Jokinens ord – efter stjärnans skada

Timrå förlorade den femte kvartsfinalen mot Frölunda som nu kan avgöra serien i den kommande matchen.

För Timrå kom ett ytterligare tufft besked när nyckelspelare Jonathan Dahlén klev av skadad.

— Det är såklart alltid tufft att tappa en spelare, säger Timråtränaren Olli Jokinen till Hockeysverige.se efter matchen.

Just nu: Erbjudande på Hockeysverige Plus. Bli plusmedlem – med 25 procents rabatt.

Timrås Jonathan Dahlén blev liggande efter en tackling från Frölundas Nicklas Lasu. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Göteborg (Hockeysverige.se)

De tidigare matcherna mellan Timrå och Frölunda har spelmässigt varit jämna, samma sak gällde under denna matchen. De två senaste kvartsfinalmatcherna som spelades i Timrå inleddes väldigt starkt av hemmalaget. Detta verkar Frölunda ha jobbat på som såg mycket bättre ut i starten av den femte kvartsfinalen som spelades i Scandinavium idag.



En första period som till stor del var jämn slutade sedan med 2-1. Alla tre målen kom i slutet av perioden i loppet av en minut och 47 sekunder. Där var det först Frölundas Linus Weissbach som satte sitt lag i ledningen, tätt följt av Timrås kvitteringsmål från Erik Walli-Walterholm och sedan Noah Hasa som återigen satte Frölunda i ledningen.



— Vi har snackat mycket om att vi vill ta puckarna mot mål och med Isacs snabbhet och rappa vändningar hittar han ytor och tid för sig själv. Då kunde han till sist spela en puck till mig så kunde jag sätta in den. Jag tycker vi gör det jättebra idag, säger Hasa som ser målet som kedjekamraten Isac Borns förtjänst till Hockeysverige.se.



Den andra perioden gick målmässigt till Frölunda som kunde utöka ledningen genom Jacob Peterson och sedan Erik Thorell. Frölunda gick in i den tredje perioden med en 4-1 ledningen. Mot slutet av den andra perioden tacklade dock Frölundas Nicklas Lasu Timråstjärnan Jonathan Dahlén som blev liggande och sedan klev av.

Frågetecken kring nyckelspelaren

Situationen med Dahlén videogranskades och Lasu fick ett matchstraff för kneeing. För Timrå var smällen på Dahlén ett oroväckande besked då han är en väldigt viktig pjäs i lagets superkedja. Där spelar forwarden tillsammans med Filip Hållander och Oliver Kapanen. Timråtränaren Olli Jokinen var osäker kring hur det gick med Dahlén efter matchen.



— Jag såg inte riktigt vad som hände, men Dahlén var inte tillgänglig för spel i den tredje perioden. Kommer antagligen få veta mer imorgon eller på måndag, hur det ser ut för honom. Det är såklart alltid tufft att tappa en spelare, men samtidigt ger det andra spelare möjligheten att kliva fram, säger Jokinen efter matchen.



Dahlén kom inte tillbaka till spel i den tredje perioden. Timrås lagläkare Christian Johansson menade efter matchen att Dahlén klev av på grund av en underkroppsskada. Mer än så vill Timrå inte gå ut med för tillfället. Däremot bekräftar Johansson att Dahlén inte åkt till sjukhuset utan åker hem tillsammans med laget.



Tredje perioden fick Timrå inleda med spel i numerärt överläge i tre minuter och 22 sekunder. Frölundas boxplay visade sig vara för starkt och stoppade Timrå från att reducera. Oliver Kapanen kunde sedan se till att reducera när han pricksköt 4-2-målet från en svag vinkel. Närmare än så kunde Timrå inte komma när Frölundas Mikael Ruohooma istället satte 5-2 och sedan Isac Born 6-2 i tom kasse.

Jonathan Dahlén fick hjälp för att ta sig av isen och Nicklas Lasu fick kliva av på grund av matchstraffet. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån (montage).

Sätter stopp för toppkedjan

Frölunda fick klara sig utan Lasu i den resterande delen av matchen men klarade av att hålla undan. Timrås kedja med Dahlén, Hållander och Kapanen ses som en av SHL:s vassaste. Där har Lasu, Born och Hasa fått uppgiften att sätta stopp för deras fart. Något som Frölundakedjan har lyckats med i stora delar.



Detta berömmer även Frölundas tränare Roger Rönnberg som kallar Lasu-Born-Hasa-kedjan för lagets första kedja.



— Vi trivs tillsammans, jag, Lasu och Born. Vi vet vad vi ska göra där ute och känner att vi har hittat något som funkar. Sen är det jättekul att stänga ner den kedjan som det har gått bra för under säsongen. Det är grymt kul. Det är bara ut och köra och så ska vi stänga ner deras första kedja, säger Hasa.



Hur känns höra Roger kalla er för förstakedjan?

— Det är såklart superkul, det är en boost absolut. Sen så ska vi bara ut och göra jobbet och stänga ner deras lina.



Frölunda leder nu matchserien med 3-2 i matcher och kan ta sig till semifinal i den kommande matchen. Det återstår att se ifall Dahlén kommer kunna vara tillgänglig för spel. Samtidigt riskerar Lasu få ett hårdare straff. Det blir intressant att se hur lagen ställer upp på måndag med Timrås superkedja och Frölundas lina som ska sätta stopp för dem.



Timrå behöver nu vinna två matcher i rad för att kunna förlänga säsongen ytterligare.