Där avgjordes serien: ”Förlåt att vi inte kunde göra mer”

Det går en stor besvikelse genom hela Frölundas organisation när laget var nära en 3-1-ledning i matcher och kollapsade helt.

Frölundas facit efter semifinalen är att laget förlorade serien i maratonrysaren som Luleå vände och vann i den sjätte period.

— Vi hade en bra chans men tyvärr så tappade vi Frölunda-spelet, säger Henrik Tömmernes till Hockeysverige.se

Henrik Tömmernes och Fredrik Sjöström är besvikna efter uttåget. Foto: Bildbyrån/Hockeysverige.se (montage).

Frölunda åkte under gårdagen ut ur semifinalen mot Luleå. Matchserien slutade med 4-2 där Luleå nu ska möta Brynäs i finalen. Semifinalserien var däremot väldigt jämn och hade kunnat sluta med att Frölunda tagit sig till final.



Där är det framför allt match fyra som sticker fram som avgörande. Frölunda hade en 2-1-ledning i matcher och mötte Luleå på hemmaplan. Med lite mer än en minut av perioden ledde hemmalaget matchen innan Luleå kunde kvittera genom Linus Omark. Det var sedan även Omark som kunde avgöra matchen i den tredje förlängningsperioden.



— Just nu är det framför allt stort grattis till Luleå. Sen är det klart att här och nu är man besviken. Det är väl första känslan, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till Hockeysverige.se efter gårdagens match.



Ni tog liksom slut efter den där långa fredagen i match fyra. Vad hände?

— Det är alltid svårt att förklara så här och nu. Men absolut, det är väl den känslan, hade vi tagit den matchen hade det kanske varit annorlunda. Men vi kom liksom inte riktigt upp i nivå matchen efter. Sen gör vi det okej idag. Vi gör ingen dålig match tycker jag på något sätt. Men det kanske saknas lite energi och lite, vad ska man säga, lite tro på grejerna. Det är ju småsaker som avgör.



Sjöström berättar att han hade hoppats på mer. Han menar att det mycket väl hade kunnat gå Frölundas väg om laget hade vunnit den fjärde semifinalen och satt sig själva i en 3-1-ledning i serien.

”Ska fortfarande kunna vrida tillbaka det”

Sjöström menar att Frölunda inte kom upp på nivån laget vill ligga på och tappade serien på grund av detta. Samtidigt ser han att det inte är mycket som skiljer lagen åt och det enkelt hade kunna svänga åt Frölundas håll.



Detta håller även Frölundas spelare med om. Backen och assisterande kaptenen Henrik Tömmernes var väldigt känslosam efter uttåget, men även på grund av att det var Roger Rönnbergs sista match som huvudtränare.



— Vi har haft ett tydligt mål och Roger har varit fantastisk under hela säsongen. Så vi har bara fokuserat på en sak. När det tar slut så fort då känner man en djup besvikelse att man inte kunde ge mer för honom och laget. Vi hade en bra chans men tyvärr så tappade vi Frölunda-spelet de här två matcherna. Idag var vi tillbaka men kunde inte sätta dit pucken, säger Tömmernes.



Den andra assisterande lagkaptenen Nicklas Lasu är inne på samma spår som Tömmernes och Sjöström.



— Jag tycker att Luleå fortfarande är bra. Men jag tycker att vi tappar vår defensiv där vi blir lite naiva och tuggar inte på som vi kanske gjorde mot Timrå och första matcherna mot Luleå. Så vinner man med 4-2 så är man värdig att gå vidare. Det tar ingenting från Luleå men det känns som att vi hade mer, säger Lasu.



Ni var ändå drygt en minut från en 3-1 ledning i matcher, hur ser du på det?

— Det är klart, när man kommer summera detta lite djupare sen så blir det ju en match som jag tycker vi ska vinna. Men vi ska ju fortfarande kunna vrida tillbaka det. Och det gör vi inte, tyvärr.

Stort fokus på Rönnbergs avsked

Lasu och Tömmernes betonar att Frölunda hade möjligheten att vinna serien trots den tunga förlusten i match fyra. Det stod ändå bara 2-2 i matcher och inget var avgjort. Däremot verkade Frölunda inte kunna återhämta sig från den matchen då Luleå tog hem det i de följande matcherna med en 5-1-seger i Luleå och 2-0 igår i Scandinavium.



Spelarna hade många starka känslor efter gårdagens uttåg. Att lägga fingret på vad exakt som gick snett i de tre sista matcherna var svårt för spelarna att komma fram till. Efter matchen låg mest fokus på faktumet att Roger Rönnberg kommer lämna klubben. Tränaren hyllas av både spelare och ledningen.



— Det är mycket känslor och inte jättemycket ord som kommer ut. Vi hade en fin stund med Roger när han kom tillbaka. Han talar från hjärtat och vi försöker bara visa all uppskattning till honom. Så mycket han har betytt för personer, individer och hela föreningen. Vi har en stolthet och ett ansvar att fortsätta det som han har byggt upp för den här föreningen, säger Tömmernes och forstätter.

— Vi ska se till att nästa år står vi istället på Götaplatsen och bevarar det han har byggt upp. Man försöker bara säga tack och förlåt att vi inte kunde göra mer. Det klart att man är sjukt besviken och tom. Att det tar slut bara sådär tvärt, pang boom så är det slut. Han är värd alla hyllningar. Samtidigt så är han värd så mycket mer och betytt så mycket för föreningen och en själv.

Roger Rönnberg tackar publiken efter matchen och uttåget. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Sjöström som har varit en del av Frölundas organisation under hela tiden som Rönnberg varit huvudtränare instämmer med det Tömmernes och alla andra spelare berättar. Sportchefen har jobbat i ett nära samarbete med Rönnberg under tränarens tolv år i Frölunda. Hela föreningen känner sig tacksam över Rönnbergs tid i klubben och är sorgsna över att se honom lämna Frölunda.

”Ett av de absolut bästa besluten”

Rönnberg har hyllats av media, spelare och kollegor. Även Frölundas ledning visar samma uppskattning för allt tränaren har gjort under sina år i klubben. Efter gårdagens tuffa uttåg delade även Frölundas ordförande Mats Grauers med sig av sina tankar om Rönnberg.



— Han har betytt oerhört mycket för Frölunda och vi är så tacksamma. Lojal mot det vi har beslutat, drivit utveckling varje dag, otrolig arbetskapacitet, alltid på plats – nej, Frölunda som organisation är honom otroligt många tack skyldig. Att vi tog hit Roger är, med facit i hand, ett av de absolut bästa besluten, säger Grauers.



Trots att Frölunda var så nära SM-finalen och tappade det får Frölundatränaren Roger Rönnberg mycket kärlek från alla i och runt omkring laget. Klubben som tappade sitt spel efter maratonmatchen står ändå bakom sin tränare, enda in till slutet.



Ifall det inte redan var tydligt sedan innan har Rönnberg gjort ett stort avtryck i Frölunda och även svensk hockey som helhet. Det innebär rätt stora skor för nästa huvudtränare att fylla. Där har det länge ryktats om att Robert Ohlsson kommer kliva in, men det har fortfarande inte bekräftats av klubben. Det återstår att se hur Frölunda ser ut nästa säsong, när många förändringar är på gång.