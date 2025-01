Debuterar i HV71 – nio månader senare

Nio månader efter att flytten från AIK blev klar är William Ignberg Nilsson redo.

Under torsdagens SHL-möte med Färjestad gör forwarden sin debut i HV71.

Ignberg Nilsson i AIK. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand.

– Det är klart att det har varit en jobbig säsong för honom och han har längtat efter att få göra debut för HV. Det känns roligt om så blir fallet nu.



Det var orden som HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist yttrade inför torsdagen SHL-möte hemma mot Färjestad. Nu har William Ignberg Nilsson för första gången tagit en plats i ”Blommans” HV-uppställning. Detta står klart när laget presenteras inför nedsläpp.



Ignberg Nilsson spelade under Anton Blomqvist över två säsonger i AIK, innan han följde med tränaren till SHL inför 2024/25. En skada på lagaktivitet under försäsongen har sedan hållit honom ur spela över de första 33 matcherna, men nu går han in som extraforward till torsdagens möte med Färjestad.