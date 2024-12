Vimmerbys drag: Lånar Växjös backlöfte

Vimmerby väljer att stärka upp backsidan inför årskiftet.

Bland annat lånas 19-årige Kevin Israelsson in från Växjö.

Kevin Israelsson. Foto: Bildbyrån/Mathilda Ahlberg.

I slutet av oktober fick Kevin Israelsson för första gången kliva ut på isen i SHL. Nu får den storvuxne backen chansen att visa upp sig ytterligare på seniornivå – i Hockeyallsvenskan.



Under söndagen meddelar Vimmerby att man stärkt upp sin backsida med två spelare. Alexander Fredriksson kallas hem från sitt lån till Grästorp och Hockeyettan, samtidigt som 19-årige Kevin Israelsson plockas in från Växjö.



“Vi tackar både Grästorp och Växjö Lakers för det goda och smidiga samarbetet”, skriver man på sociala medier.



Kevin Israelsson gjorde en match i Vimmerby redan under förra säsongen, då i hockeyettan, och har denna säsong blandat spel i Växjös J20 med chanser i A-laget och kortare lån. I juniorlaget har det blivit elva poäng (6+5) på 22 matcher.