Poängkungen lämnar Frölunda – vald i draften

Frölunda ser ut att tappa Viktor Nörringer till 2025/26.

J20-lagets poängkung tackar för sig efter att han valts i USHL-draften i Nordamerika.

Viktor Nörringer i Frölunda. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

När Magnus Hävelid presenterade ”Nya Juniorkronorna” efter Junior-VM 2025 var Frölundas Viktor Nörringer en av de som fick inleda resan mot nästa JVM. Detta efter en minst sagt stark säsong där 18-åringen med Hanhals IF som moderklubb blev intern poängkung i J20-laget, samt vara ombytt i 17 SHL-matcher.



Nu tackar forwarden, född 2006, för sig i Göteborgsklubben.



”Tack Frölunda HC för 4 helt fantastiska år och för att min barndomsdröm om att få spela i ett fullsatt Scandinavium slog in! Fått vänner och minnen för livet, Tack för denna gång”, skriver han i ett inlägg på sociala medier.

Vald i USHL-draften efter succén

Avskedet kommer kort efter att Muskegon Lumberjacks valt Viktor Nörringer i den första rundan av draften till den amerikanska juniorhockeyligan USHL. Frölunda-talangen gick som tionde spelare totalt, vilket brukar betyda att klubben räknar med spel i ligan inom kort.



Förra året valdes HV71:s Gabriel Eliasson som andra spelare totalt i USHL-draften och hamnade, efter CHL:s importdraft, sedan i OHL-laget Barrie Colts. Där har han under 2024/25 spelat 63 grundseriematcher.



För Viktor Nörringer kommer detta steg efter hela 24 mål och 33 assist i J20. Detta under hans första hela säsong i serien.



– Nörringer fick en häftig resa förra året när han sprutade in kassar. Han har ett fruktansvärt härligt skott och kan nästan göra mål från alla positioner. Väldigt duktig på att skapa lägen själv. Det är en vass PP-spelare som också har fått några matcher med A-laget, sade akademichefen Kristoffer Martin till hockeysverige.se i december.



Nörringer är draftad av Nashville Predators.