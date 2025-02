Veckans lag: ”Satte hela laget på sin rygg”

En fullspäckad SHL-vecka har passerat och det har blivit dags att lyfta de bästa spelarna innan uppehållet.

Här är Hockeysverige.se’s ”Veckans lag” från förra veckans matcher.

Brynässuccéns galna statistik.

Backens stora lyft – en av de bästa i SHL.

”Kan framgången leda till ett nytt kontrakt?”

Jonathan Pudas var veckans bästa spelare i SHL efter att ha lett Skellefteå till nio poäng. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Målvakt:

SHL:s bästa målvakt de senaste åren har inte hållit samma höga nivå som vi är vana att se den här säsongen. Men Skellefteå har ju inte heller varit samma hyperstabila lag under vintern heller.

Men under den gångna veckan steppade Linus Söderström upp för Skellefteå och visade att han fortfarande håller högsta klass i SHL. När Skellefteå mötte Leksand i tisdags kom hemmalaget ut svagt och gästerna från Dalarna sköljde över Skellefteå gång på gång. Men Leksand hade bara 0-1 i paus och det var tack vare Linus Söderström som hade spikat igen. Han såg då till att Skellefteå var kvar i matchen och sedan kunde vända på steken och vinna.

I lördags höll Söderströms sedan nollan när Skellefteå tog sin tredje raka seger och vann med 3-0 hemma mot Malmö. I sina två framträdanden under veckan räddade Söderström 60 av 62 skott, ett riktigt starkt facit och han var högst bidragande till att Skellefteå har vänt sin form.

Linus Söderström har visat MVP-klass igen. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Bubblare: Daniel Marmenlind, Malmö.

Backar:

Jonathan Pudas, Skellefteå (2)

Jämfört med sin egen skyhöga standard har Jonathan Pudas inte varit samma Jonathan Pudas den här säsongen. Men efter förlusten mot Malmö nere i Skåne innan förra veckans matcher syntes det på Pudas att det kokade inom honom. Där hade han en glöd i ögonen som har saknats tidigare och han bar sannerligen med sig det in till veckans tre hemmamatcher.

Pudas gjorde då både flest mål och flest poäng av alla SHL-spelare den gångna veckan. Först stod han för tre assist i 4-2-vinsten mot Leksand, följde upp det med ett mål i 4-0-vinsten mot Luleå och avslutade med att bli tvåmålsskytt i 3-0-segern mot Malmö i lördags. Tre mål och tre assist på en vecka där Skellefteå gjorde elva mål och tog nio poäng. Snacka om att kliva fram och leda vägen.

Jonathan Pudas satte verkligen hela laget på sin rygg och bar Skellefteå till tre raka vinster. Han lämnar då veckan med +6 på tre matcher och var inte inne på ett enda baklängesmål.

Jonathan Pudas var helt dominant under veckan. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Paul LaDue, MoDo

I höstas var det inte många spelare som stack ut i MoDo, men plötsligt har de underpresterande lirarna börjat kliva fram och se ut som helt andra spelare.

En av dem är backen Paul LaDue. Han såg inte ut att vara mycket för SHL tidigt in på säsongen och var inte den back som MoDo hade värvat. Men på sistone har han verkligen steppat upp och varit utslagsgivande. På de första 26 matcherna hade LaDue bara noterats för 0+3. Men sedan 28 december har backen förvandlats och gjort elva poäng på 13 matcher. Bara Linus Hultström, Charles-Édouard D’Astous och Joey LaLeggia har gjort fler poäng än LaDue under den perioden.

I veckan spelade LaDue avgörande roller i båda MoDos vinster. Han stod för 1+1 i 5-1-vinsten mot HV71 och i lördags stod han sedan för 1+1 återigen i 3-2-vinsten mot Färjestad och blev den stora matchhjälten genom att skjuta segermålet i tredje perioden.

Paul LaDue är en av många spelare som har lyft sig i MoDo. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Bubblare: Victor Söderström, Brynäs – Theo Lindstein, Brynäs.

Forwards:

Vad man egentligen säga om Bobby Trivigno som inte redan är sagt? Brynäsliraren är med i ”Veckans lag” för andra veckan i rad och under veckan levererade han i alla Brynäs matcher. Först med en assist borta mot Örebro i tisdags, sedan ett mål mot Frölunda i torsdags och därefter blev amerikanen tvåmålsskytt när Brynäs återigen vann mot Örebro. 3+1 från Trivigno som nu levererar på toppnivå.

På de senaste tio matcherna har Bobby Trivigno gjort åtta mål – vilket är bäst i ligan under den perioden. Vad som gör hans bedrift än mer imponerande är att han inte spelar i Brynäs powerplay utan gör alla sina mål och poäng i lika styrka. Han är då delat bäst i SHL med 16 mål och 28 poäng i lika styrka, SHL:s skyttekung Oskar Steen har exakt samma facit i lika styrka.

Ser man till mål per 60 minuter är Trivigno också näst bäst, bakom just Oskar Steen. Hans poäng per 60 är också femte bäst i SHL då endast Färjestads stjärnspelare David Tomásek, Oskar Steen, Viktor Lodin och Marian Studenic har bättre produktion per 60 minuter i fem-mot-fem-spelet. Trivigno har även sex matchvinnande mål, vilket är delat bäst i ligan.

Bobby Trivigno är alltså en av SHL:s allra mest effektiva spelare, och ett superfynd av Johan Alcén som en av säsongens bästa nyförvärv.

Bobby Trivignos stora succé i Brynäs bara fortsätter. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Oscar Lindberg, Skellefteå

SHL:s poängkung från i fjol har också varvat upp och tillsammans med Jonathan Pudas har han klivit fram och visat vägen för Skellefteå under den gångna veckan.

Oscar Lindberg är en som driver Skellefteås offensiva spel och han ligger bakom så mycket av det som laget står för. Han är den som styr och ställer för att få anfallsspelet att tugga igen. På veckans tre matcher stod Lindberg för fyra poäng med två mål och två assist och han klev framför allt fram i rivalmötet mot Luleå i torsdags.

Trots att han sällan drar de stora rubrikerna har Lindberg nu gjort 33 poäng den här säsongen och ligger strax utanför en topp tio-plats i poängligan. Vad är oddsen att han klättrar ytterligare i poängligan? Jag tror att Lindberg har mycket goda chanser att slå sig in topp tio när grundserien summeras.

Oscar Lindberg klev fram för Skellefteå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Greg Scott, Brynäs

Det är väldigt många spelare som har hyllats i Brynäs den här säsongen men där bakom finns också trotjänaren Greg Scott som bara tuffar på och levererar lite mer i det tysta jämfört med tidigare säsonger.

Scott har fått en ny roll i Brynäs den här säsongen men har skött det med bravur och den senaste tiden har han också börjat bidra ännu mer. Trots att han spelar i fjärdekedjan och inte direkt får många offensiva minuter är Greg Scott nu mitt uppe i en fem matchers lång poängsvit. Han har då gjort fyra mål och sex poäng under den perioden.

De senaste två veckorna har Greg Scott då näst bäst poäng per 60 minuter i SHL, då endast lagkamraten Bobby Trivigno har varit mer effektiv de senaste fem matcherna. Kan framgången leda till ett nytt kontrakt för 36-åringen?

Greg Scott gör väldigt mycket med den istid han får i Brynäs. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Bubblare: Rickard Hugg, Skellefteå – Jesper Olofsson, MoDo.