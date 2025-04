Uppgifter: Spetsspelaren nära comeback

Jere Innala har ett utgående kontrakt i Nordamerika.

Nu uppges han vara nära en comeback i Frölunda.

— Om det inte blir ett kontrakt där borta så har han ett kontrakt med oss, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till GP.

Sist Jere Innala spelade för Frölunda var under semifinalen för ett år sedan. Foto: Ola Wetserberg/Bildbyrån.

Frölunda har efter det tuffa uttåget i semifinalen mot Luleå kommit igång med lagbygget till den kommande säsongen. Hittills har klubben gått ut med att Mikael Ruohomaa, Linus Nässén, David Edstrom och Albin Sundin lämnar laget. Resterande spelare från den gångna säsongen har ett gällande kontrakt även nästa säsong.



Frölunda har även presenterat det första nyförvärvet. Först ut var Max Lindholm som lämnar Skellefteå. Enligt Göteborgs-Postens uppgifter ska Jere Innala vara nära en comeback till Frölunda och kan bli klubbens nästa värvning.



— Han har ett kontrakt med oss för nästa säsong, han är tjänstledig och vi kommer veta mer hur det går framledes. Men det hänger på om han får ett nytt kontrakt därborta eller inte. Jag har inga svar att ge, mer än så, men det är tydligt att om det inte blir ett kontrakt där borta så har han ett kontrakt med oss, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till GP.

Gjorde slutspelssuccé förra året

Innala var väldigt framgångsrik under sin tid i Frölunda och flyttade till NHL och Colorado Avalanche efter att ha vunnit skytteligan i slutspelet förra året. Enligt Frölunda tog Innala bara tjänstledigt och har fortfarande sitt kontrakt med klubben.



Innala gjorde två säsonger i Frölunda. Framför allt under sin andra säsong fick finska forwarden stora framgångar där han gjorde 28 poäng under grundserien och 15 poäng på sina elva slutspelsmatcher.

”Kommer behöva en bredare trupp”

Enligt GP:s uppgifter ska Innalas comeback vara på gång då forwarden primärt har spelat i Colorados farmarlag Colorado Eagles. Frölunda ska i nuläget redan räkna med att ha Innala i truppen nästa säsong.



— Vi kommer få ett besked vad det lider och det är inget vi kan påskynda. Vi håller koll på det och sen när vi får beskedet, om det är ett ja eller ett nej. Det är bra att det blir mer konkurrens på forwardsidan. Vi kommer spela i CHL nästa säsong och vi vet att vi kommer behöva ha en lite bredare trupp, så vi ser det som positivt, säger Sjöström.



Förutom Innala har även Theodor Niederbach ryktats till Frölunda inför nästa säsong.