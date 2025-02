UPPGIFTER: Jagar rivalens stjärnmålvakt

Färjestad ställer in siktet på Växjös Emil Larmi till nästa säsong.

Enligt Expressen står 28-åringen högt upp på listan över potentiella burväktare.

– Förhoppningsvis spelar jag någonstans, men jag vet inte var, säger Larmi själv till tidningen.

Emil Larmi. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Färjestads målvaktssida med Max Lagacé och Damian Clara har varit en stor snackis under hela 2024/25. Nu menar Expressen att SHL-klubben planerar för ett ordentligt omtag inför kommande säsong. Detta då båda sitter på utgående avtal.



Vem är det då som ska plockas in till FBK-buren?



Expressen uppgifter under måndagsmorgonen menar att Färjestad har riktat in sig på en riktig stjärnvärvning i form av Växjös Emil Larmi. Intresset ska vara konkret och möjligheten stor i och med att även finländaren sitter på ett utgående kontrakt i konkurrenten. Dessutom skulle stjärnmålvakten som tog emot Stefan Liv Memorial Trophy 2023, isåfall göra precis samma flytt som sin nuvarande tränare Jörgen Jönsson – och bli den tydliga ettan.



– Förhoppningsvis kommer jag spela hockey nästa säsong. Vi får se var. Jag försöker bara vara här och nu, men visst kommer jag hitta en plats, svarar Larmi själv Expressen.

– Antagligen har han (agenten) pratat med flera klubbar. Jag fokuserar på ishockeyn, så sköter de resten, fortsätter han.

Har flera alternativ

En fortsättning i Växjö ska inte vara helt omöjlig heller, precis som spel i Schweiz, men en sak är säker, Färjestad är intresserade.



Den nu 28-årige Larmi kom till Växjö under säsongen 2021/22 och har sedan etablerat sig som en toppmålvakt i hela Europa. Denna säsong står han på 90,7 i räddningsprocent och 2,28 insläppta mål per match efter 26 framträdanden. Bakom sig har han, utöver tiden i SHL, även två VM med Finland, ett finska ligaguld och ett JVM-guld. När Växjö tog SM-guld 2023 toppade han målvakterna sett till räddningsprocent, insläppta per match och hållna nollor.