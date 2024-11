Udda målet – går aldrig in: “Var ganska säker”

Pucken gick aldrig in i målburen och domarna dömde inte mål på isen.

Ändå kunde Örebros Patrik Karlkvist och Patrik Puistola jubla över 1–0 mot MoDo.

– Jag var ganska säker på att det skulle bli mål, men man vet inte, säger Patrik Karlkvist till TV4.

Foto: TV4/skärmdump.

Patrik Karlkvist skrinnade fram, bröt in i mitten och spelade över till Patrik Puistola. Örebros stekhete finländare rundade MoDos Olle Eriksson Ek och skulle bara peta in den, men plötsligt stod inte målburen kvar. Denna märkliga situation utspelade sig i första perioden av torsdagens möte mellan SHL-lagen.



Domarna dömde inte mål på isen, men efter en granskning ändrades det hela till ett udda 1–0 för gästerna. Detta trots att pucken aldrig faktiskt gick in i buren.



– Jag ser ju att pucken slinker in innanför stolen även fast den är ur läge. Vi har redan haft ett sånt i år så jag var ganska säker på att det skulle bli mål, men man vet inte, säger Patrik Karlkvist till TV4 i pausen.



I förklaringen till beslutet nämnde domaren att målburen flyttats av MoDos målvakt Olle Eriksson Ek.



– Målburen flyttas av försvarande lag, samtidigt som anfallande lag har en omedelbar målchans. Pucken går sen i mål mellan stolparna, därför mål, säger han efter videobedömningen.



När andra perioden sedan var igång kunde Jesper Olofsson kvittera för MoDo innan Kalle Kossila återtog ledningen för Örebro.



Matchen pågår! Se situationen nedan: