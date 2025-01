Skellefteå sågas efter nya förlusten: ”En gåta”

Skellefteå fortsätter gå tungt i SHL.

De förlorar med 5-2 borta mot Malmö och har nu bara två vinster på de nio senaste matcherna.

– Det är flera bärande spelare som behöver spela bättre, säger TV4-experten Joel Lundqvist.

Staffan Kronwall kritiserar Skellefteå efter nya förlusten. Foto: Bildbyrån

SM-guld i fjol – men helt under isen den här säsongen.

Skellefteå AIK har inte fått spelet att fungera och är sämst i hela SHL under de senaste 30 omgångarna. Under lördagskvällen fortsatte den trenden borta mot Malmö.

Malmö gjorde 1-0 efter fyra minuter och senare i perioden kom även 2-0 då det såg rörigt ut i Skellefteås försvar. Det var då inte mycket som stämde för västerbottningarna.

– Det är som det har varit i de senaste matcherna att vi kämpar men blir straffade. Det är någon markeringsmiss och någon turnover, det kan bli lite bättre. Vi kommer ut, kör och har en jäkla energi men sedan får de två relativt enkla mål. Vi kanske måste fatta lite smartare beslut med pucken, säger Oscar Lindberg till TV4 i pausen och fortsätter:

– Det är klart att det är frustrerande. Vi är ett lag som vill leda och föra matcherna men just nu får vi vara en del i egen zon och vi får försöka göra det bättre.

Skellefteås tunga trend i SHL

I TV4-studion kritiseras sedan Skellefteå, framför allt för sitt backspel och sin defensiv överlag.

– I år har man inte fått till det alls tycker jag. Det är många som har haft en dålig säsong. Man kan inte hänga ut någon utan det är många spelare som inte har kommit upp i sin nivå, säger Staffan Kronwall och får medhåll av kollegan Joel Lundqvist:

– Det är en liten gåta att de har gått ner sig så pass och det är flera bärande spelare som faktiskt behöver spela bättre, säger Lundqvist.

I mittperioden blev det värre för bortalaget då Lassi Thomson gjorde sitt andra mål i matchen och kliver upp som ny etta i backarnas skytteliga med tolv fullträffar den här säsongen. Skellefteå lyckades sedan reducera genom Axel Sandin Pellikka men 3-1 stod sig.

– Jag har bara tur att några puckar går in. Det är ingen stor grej utan det viktigaste är vi gör mål som lag och vinner matchen, säger Thomson om succén i Malmö och fortsätter:

– Första perioden var ganska bra men vi kan fortfarande bättre jämfört med hur vi spelar här i andra. Vi behöver spela lite mer simpelt.

Kritiseras: ”Alldeles för enkla mål bakåt”

I tredje perioden gjorde Malmö 4-1 i boxplay för att krossa Skellefteås hopp. Axel Sandin Pellikka reducerade visserligen igen men Carl Persson satte den definitiva spiken i kistan efter en turlig studs. Skellefteåmålvakten Linus Söderström skulle gå ut och hämta pucken i sarghörnet men då studsade pucken rakt ut framför målet och Persson kunde enkelt slå in den.

– En hel del av målen är ju misstag från Skellefteås sida. Det är alldeles för enkla mål bakåt och det blir kostsamt. Man kan inte bara stå och skylla på tur och otur utan Skellefteå sätter sig i situationer för att förlora matcher. Det är mycket som de behöver förbättra, säger Joel Lundqvist.

5-2 till Malmö innebär att skåningarna passerat Skellefteå i tabellen. Skellefteå har nu förlorat sju av de nio senaste matcherna, och ligger nu på nionde plats i SHL. Staffan Kronwall funderar då ifall Skellefteå ens kommer att lyfta så mycket i tabellen.

– Jag har nog inte sett Skellefteå spela så svagt under en så lång period. När var Skellefteå senast utanför topp sex, det är över 15 år sedan. Man behöver hitta ett sätt att vända och de har ju kapacitet men nu är vi rätt så många omgångar in. Det känns inte självklart att de ska in topp sex.

Malmö – Skellefteå 5–2 (2-0,1-1,2-1)

Malmö: Lassi Thomson 2, Johan Olofsson, Linus Öberg, Carl Persson.

Skellefteå: Axel Sandin-Pellikka 2.