Jagar förstärkning: “Hoppas kunna lösa något i närtid”

Skellefteå AIK har fått en tung inledning på säsongen och ligger på en åttondeplats i SHL-tabellen.

General managern Erik Forssell är fortfarande på jakt efter en backförstärkning.

Skellefteås general manager Erik Forssell. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Säsongsinledningen har inte blivit vad Skellefteå AIK hoppats på, men en åttondeplats i SHL med en match mer spelad än de flesta lagen i ligan samtidigt som man under gårdagen dundrade ut ur CHL efter en förlust i åttondelsfinalen mot tyska Bremerhaven.

Klubben har under hela hösten varit på jakt efter ytterligare en back och den jakten fortsätter alltjämt.

– Vi jobbar på det och jag hoppas kunna lösa något i närtid, säger general managern Erik Forssell till Norran.

Kan tappa ett par backar till JVM

Skellefteå kommer att tappa Axel Sandin-Pellikka till JVM under några veckor under jul- och nyår, dit man även kan tappa Rasmus Bergqvist som spelat sig in i Juniorkronorna under säsongen. Innan dess hoppas Forssell ha förstärkning på plats.

– Absolut, det är vår ambition och det ska vi nog greja, säger han.

Vilken eller vilka spelare som är aktuella vill Forssell inte gå in på.

– Vi jobbar på med några namn, sen får vi se om när det kan bli klart.