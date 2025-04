Skellefteås plan: ”Inte nöjda med hur sårbara vi varit”

Skadeproblem för Gustaf Lindvall har resulterat i en stor arbetsbelastning för Linus Söderström de senaste två säsongerna. Inför nästa säsong agerar klubben genom att plocka in Jani Lampinen som säkerhetslösning.

– Vi är inte nöjda med hur sårbara vi varit, säger målvaktstränaren Krister Holm till hockeysverige.se.

Skellefteå går in i nästa säsong med tre målvakter.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Skellefteå AIK hade inte mindre än fem målvakter i spel under förra säsongen. Linus Söderström och Gustaf Lindvall utgjorde målvaktsparet i SHL, men under säsongens gång kallades Alexander Hellnemo hem från sitt säsongslån i Nybro, David Rautio skrev korttidskontrakt under hösten och storlöftet Love Härenstam kastades in i CHL.

Till nästa säsong hoppas Skellefteå hitta en större stabilitet kring sin sista utpost genom att sajna upp finländaren Jani Lampinen som en av tre målvakter i SHL-laget.

– Nu är planen att vi ska inleda med tre målvakter, sedan får vi se var det tar vägen.

Tung belastning på Söderström

Arbetsbelastningen på Linus Söderström har under de senaste två säsongerna varit stor. Förra säsongen stod han totalt 56 matcher, med grundserie, slutspel och CHL ihopräknat, medan han denna säsong vaktade Skellefteås kasse i 47 matcher. Ingen målvakt i SHL har spelat fler matcher än Söderströms 103 matcher under de senaste två säsongerna, där hans hårda matchning till stor del berott på att Gustaf Lindvall dragits med skadebekymmer.

Lindvall genomgick en omfattande operation under fjolårssäsongen och var tillbaka i spel i september, men åkte på bakslag under hösten och kom i slutändan bara till spel i 15 matcher i SHL.

– Det är klart att det är något som vi måste utvärdera och ta i beaktning när vi drar i gång försäsongen. Vi får se hur ”Gurras” kropp svarar på det, säger Krister Holm.

Finns det någon oro kring honom?

– Med tanke på hur mycket skadad han har varit de sista åren så är det klart att det finns en viss oro att kroppen säger ifrån, men vi hoppas naturligtvis inte det. Jag tycker fortfarande att det finns mycket kvar i den kroppen. Samtidigt går det ju inte heller att spela och ha ont. Där är vi just nu med honom. Därför känns det bra att vi har säkrat upp med Jani och är tre i målvaktsteamet.

Gustaf Lindvall har dragits med skadebekymmer.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Spelade i finska andraligan i höstas

Till den kommande säsongen kommer således Jani Lampinen att utgöra en tredjedel av Skellefteås målvaktskonstellation. Finländaren hämtas in från hockeyallsvenska Mora, där han jobbat nära Skellefteås nya huvudtränare Daniel Hermansson och imponerat på Krister Holm.

– Han är en dynamisk målvakt som har många sidor. Han är duktig på att spela ett täckande spel, samtidigt som han likt många andra finska målvakter har fina händer. Han rör sig bra, är bra på skridskorna och har bra tålamod, säger Holm.

Så sent som i höstas spelade Lampinen i den finska andraligan Mestis med TUTO och faktum är att han aldrig spelat på högsta nivå i Finland, trots att han har två JVM på sin meritlista.

– Han gick lite och väntade under sommaren förra året och i slutändan fick han inleda på korttidskontrakt i Mestis. Han hade nog högre förhoppningar än så och det var nog ingen särskilt skön känsla där och då. Därför ville han göra klart med något tidigt den här säsongen. Man kan säga att han har gjort en snabb resa på slutet, men samtidigt har han gjort två JVM med Finland. Gör man det som finsk målvakt så har man uppenbarligen något, säger Holm.

Jani Lampinen.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Ser stor potential i Jani Lampinen

Under de senaste åren har Linus Söderström under Krister Holms ledning tagit steget till att bli en toppmålvakt i SHL. Bland sina tidigare adepter har Krister Holm däribland Arvid Söderblom och Strauss Mann, som båda skrev NHL-kontrakt efter en säsong i Skellefteå, samtidigt som Holm även hjälpt spelare som Lindvall, Markus Svensson och Joacim Eriksson att nå höga höjder.

I Jani Lampinen ser Skellefteås målvaktstränare stor potential.

– Jag tror att det finns mycket att hämta. Han, ”Gurra” och Linus kan sporra varandra till stordåd. Det kan bli en bra trio. Spelar vi bara bra framför honom är jag säker på att han kommer att hjälpa oss på ett väldigt bra sätt, säger Holm.