Tung smäll i Linköping: ”En handskada”

Med elva matcher kvar att spela av grundserien tappar Linköping Broc Little.

Den rutinerade stjärnan får kliva åt sidan efter en smäll senast mot Luleå.

Broc Little i mötet med Luleå 11 februari. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

När grundseriens sista omgång har spelats 11 mars kan Broc Little fortfarande finnas på skadelistan i Linköping.



Under torsdagen meddelar SHL-klubben att den 36-årige amerikanen blir borta från spel efter en smäll på handen i tisdagens bortamöte i Luleå.



”I den senaste matchen mot Luleå Hockey fick Broc Little en skada efter en situation mot handen. Efter vidare undersökningar av det medicinska teamet har en handskada konstateras vilket kommer att hålla Little borta från spel i cirka fyra veckor.”, skriver klubben på sin hemsida via sjukgymnast Jonas Emmoth.



Little har hittills stått för 17 poäng (5+12) på 38 matcher denna säsong. Ett av dessa mål kom senast i 2–5-matchen i Norrbotten efter över en månad utan en fullträff. Linköping ligger inför torsdagens omgång näst sist i SHL, med tre poäng upp till MoDo på säker mark.