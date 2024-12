“De är ute efter en sak, att håna oss”

Med 5–0 på tavlan och 45 sekunder kvar av period tog Skellefteå time out mot Frölunda.

Ett drag som fick Roger Rönnberg att ilskna i TV4.

– Skellefteå gav oss ganska mycket motivation, berättar han i sändningen.

Roger Rönnberg. Foto: TV4/skärmdump.

Manfall på grund av JVM, avstängningar och skador tvingade Frölunda att slänga in flera juniorer till lördagsmötet med Skellefteå, däribland storlöftet Ivar Stenberg. Första perioden kom och gick och tavlan visade 1–0 för hemmalaget från Västerbotten. Sedan började raset.



Innan fyra minuter var spelade av den andra perioden hade Rickard Hugg nätat två gånger om och Oscar Lindberg fyllt på. Ställningen var därmed plötligt 0–4 – och värre skulle det bli.



– Vi blir straffade, framförallt i PK där. De tar vara på sina chanser samtidigt som vi bjuder på det lite i de situationerna. Det är klart att det är en tung period, säger Frölundas Nicklas Lasu till TV4 i periodpausen efter att även 0–5 gått in.

– Första 20 tycker jag är jämnt. Sen när det börjar rinna på här i andra… det blir ett test för oss som lag, att fortfarande göra rätt saker även fast vi släpper in mål, fortsätter Lasu.

Rönnbergs ilska: “Det är att håna oss”

Med 45 sekunder kvar av den andra perioden hade Skellefteå även tagit en time out. Detta trots att man hade en sådan komfortabel ledning och ett powerplay. Det hela fick Roger Rönnberg att ilska när han sedan ställde sig vid TV4:s mikrofon inför tredje.



– Ett effektivt Skellefteå mot ett o-effektivt Frölunda. Det är väl den stora rubriken tycker jag. Sen tar vi för mycket utvisningar, börjar han:

– Skellefteå gav oss ganska mycket motivation genom att ta time out med en 5–0-ledning. Det räcker med det. De är ute efter en sak, det är att håna oss. Det fick vi energi av, fortsätter han sedan om situationen.



Matchen pågår!