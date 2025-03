Succémålvakten prisas: ”Strålande framtid”

Stefan Liv, Henrik Lundqvist, Jacob Markström med flera.

Nu skriver Rögles Arvid Holm in sig i sällskapet som vinnare av Honken Trophy.

– Jag tror på en strålande framtid för Arvid i många år framåt, säger legenden Leif ”Honken” Holmqvist.

Arvid Holm. Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg.

Innan flyttlasset styrdes till Nordamerika hann Arvid Holm med 57 matcher i SHL, men vid återkomsten 2024/25 var det fortfarande många som var osäkra på hur bra 26-åringen från Ljungby egentligen skulle prestera i Rögle.



En grundserie senare tar Holm nu emot det prestigefyllda målvaktspriset, Honken Trophy.



”Arvid Holm ä urtypen för en modern målvakt, 197 cm lång och 97 kg tung, står han pall för det mesta. Han har ett härligt självförtroende och bra psyke. Via Troja, Färjestad, Karlskrona och tre år i AHL spelar han numera i Rögle BK, där han gjort stor succé. Dessutom var han en av Sam Hallams målvakter i Tre Kronor i Beijer Hockey Games.” skriver Kamratföreningen Ishockeyjournalisterna i sin motivering till priset, som man delar ut tillsammans med ”Honken” själv.



– Jag ångrar aldrig att jag tog den här chansen, säger Arvid Holm själv.



Över de 35 matcher med Rögle hittills denna säsong har Holm räddat 92,5 procent av puckarna (tredje bäst i SHL) och släppt in 1.9 mål per match i snitt (näst bäst i SHL).

De senaste vinnarna

2023/2024: Lars Johansson, Frölunda HC.

Lars Johansson, Frölunda HC. 2022/2023: Linus Söderström, Skellefteå AIK.

Linus Söderström, Skellefteå AIK. 2021/2022: Jhonas Enroth, Örebro HK.

Jhonas Enroth, Örebro HK. 2020/2021 : Viktor Fasth, Växjö Lakers HC

: Viktor Fasth, Växjö Lakers HC 2019/2020: Inget pris delades ut pga Covid-19





Här hittar ni alla vinnare av Honken Trophy.