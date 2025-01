Rögle-fansens tydliga budskap: Avgå Hansson

Med 0–1 på tavlan och en elfteplats i SHL fick Rögle-fansen nog.

Under lördagsmötet med Luleå höjdes en banderoll med orden ”Avgå Hansson”.

Banderollen under mötet med Luleå. Foto: Bildbyrån och TV4.

– Jag tycker att vi spelar lite långsamt. Vi ska försöka ta fram pucken mer och jobba i deras zon.



Så lät det när den återvändande JVM-forwarden Felix Nilsson summerade första 20 av lördagens möte mellan Rögle och Luleå. Skotten hade slutat 10–8 till bortalaget och under den andra halvan hade även Mathias Bromé styrt in 1–0 i powerplay.



Andraperioden slutade 0–0, men hela 7–1 i skott för Rögle. Ändå hissades då en banderoll med ett tydligt budskap på hemmaläktaren. Orden ”Avgå Hansson” syntes tydligt samtidigt som huvudtränaren rörde sig av isen.



– Första perioden är det klara målchanser åt bägge håll. Powerplay är det som har varit avgörande hittills. Vi släppte inte till mycket i andra perioden, men vi behöver komma in lite mer på mål i anfallszon. Vi behöver spela lite snabbare, lite större, säger Hansson sedan till TV4 inför tredje.



35 sekunder in i sista tredjedelen utökade Bromé till 2–0 för Luleå.