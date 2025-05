Uppgifter: Lämnar Vimmerby – får SHL-kontrakt

I mars blev Robin Christoffersson stor hjälte när han spelade kvar Vimmerby i Hockeyallsvenskan.

Nu uppger Vimmerby Tidning att 28-åringen spelat sig till ett SHL-kontrakt – i moderklubben Leksands IF.

Robin Christoffersson. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

Under söndagen gick Vimmerby ut med nyheten att Robin Christoffersson lämnar efter fyra säsonger i tröjan. Detta trots att han efter den långa resan från HockeyEttan till Hockeyallsvenskan blev en av de stora hjältarna när man i mars säkrade kontraktet i kvalet mot Tingsryd.



– Robin kom in i laget med ett brinnande fokus – och blev snabbt en målvakt som inte bara räddar puckar, utan som också bygger förtroende omkring sig. Med sin lugna pondus, ödmjuka inställning och kompromisslösa arbetsmoral har han varit en klippa för laget som gång på gång gett oss chansen att vinna matcher. Men viktigast av allt: han har varit en riktig tiger – lojal, målmedveten och alltid satt laget först, skriver man på sociala medier.



Nu ser den 28-årige målvakten ut att vara på väg till SHL och Leksands IF.

Uppgifter: Blir tredjemålvakt i Leksand

Det är Vimmerby Tidning som först kommer med uppgifterna under söndagskvällen, men under måndagen går Expressen ut med att man har fått nos om samma sak.



De båda tidningarna skriver att Robin Christoffersson får ett SHL-kontrakt med sin moderklubb, Leksands IF, för att bli den tänkta trean bakom Jakob Hellsten och Marcus Gidlöf under 2025/26, men att han samtidigt är tänkt att lånas ut – tillbaka till Vimmerby.



Robin Christoffersson representerade Leksand hela vägen från U16 till J20, men tog sedan vägen via Hockeyettan innan han under 2024/25 gjorde sin första hela säsong i Hockeyallsvenskan. Under grundserien räddade han 89,6 procent över 32 matcher.