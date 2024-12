Det blev ingen seger för Linköping i Ante Karlssons första match.

Trots detta lyftes den nye tränaren – två dagar in på uppdraget.

– Den energin vi visar idag är något vi måste visa varje period, säger Linus Hultström till TV4 under 4–6-matchen mot HV71.

Ante Karlsson i LHC:s bås. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

När Anders “Ante” Karlsson ledde sitt första ispass i Linköping (27 december) var det efter fem raka förluster för SHL-laget. En dag senare har han nu förlorat sin första match med laget. Detta i och med en 4–6-förlust mot rivalen, HV71.



Trots detta menade flera i LHC att det redan fanns positiva tecken.



– Ser man på säsongen som helhet… när vi har släppt in ett mål i baken så har vi tappat ruggit mycket energi. Det är något vi har pratat om under uppehållet. Vi har haft tid att snacka och någonstans tycker jag att vi visar att vi hittar energi snabbt även om vi släpper in ett mål, säger Linus Hultström till TV4 under mötet med HV71.

– Det är klyschor både hit och dit och kors och tvärs. Någonstans måste vi njuta av framförallt den här matchen. Sen måste vi förstå den positionen och situationen som vi är i. Den energin vi visar idag är något vi måste visa varje period, varje match och varje byte som kommer, fortsätter Hultström.

Sportchefen: “Fått vår grupp att slappna av”

Även Sportchefen Peter Jakobsson fyllde i med lovord i TV-sändningen.



– Vi kände där och då att vi hade inget annat alternativ rent sportsligt, börjar Jakobsson.

– Ante kom hit på annandagen, fick några dagar att förbereda sig. Vi såg matchen mot Frölunda tillsammans och nu har han väl haft en och en halv dag på jobbet. Det är också en omtyckt ledare, men vi vill att han ska komma in med tydlighet, att vi ska spela som i dag, vara ett jobbigt lag att möta. Vi tycker han har fått vår grupp att slappna av.



Förhoppningen är självklart att Ante ska kunna vända trenden för laget.



– Det är tufft att säga här i dag, men vi har ett lag för att vara högtre upp i tabellen. Men vi behöver visa det också, säger Jakobsson i TV4.