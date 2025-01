Stjärnan klev av – efter Skellefteås ilska: ”Hånar”

1–3 för Timrå, crosschecking på Lindberg och boxplay för Skellefteå.

Efter den röriga situationen under lördagen var det inga glada miner i bortalaget.

– Deras kille kommer in och hånar, eller jag vet inte, försöker trycka in vår kille, säger Oskar Nilsson till TV4.

Oskar Nilsson och crosscheckingen från Kapanen. Foto. TV4/skärmdump.

Det var mot slutet av den andra perioden som ilskan bubblade upp till ytan i Skellefteå. Filip Hållander hade tryckt in 3–1 för Timrå och plötsligt låg en hög av spelare inne i målområdet.



– Oliver Kapanen delar ut en knuff på Lindberg. Det startar ju den här känslosituationen. Det är riktigt irriterat från Oskar Nilsson, säger TV4:s kommentator, Richard Hermansson, i sändningen.



Efter en domarkonferens godkändes Hållanders mål, samtidigt som Skellefteå fick två spelare utvisade och fick spela boxplay från nästa nedsläpp. Oskar Nilsson var sedan tydlig med vad han tyckte om det hela.



– Ja precis, vilket jag tycker är jättekonstigt, säger han om att laget fick spela boxplay och fortsätter:

– Deras kille kommer in och hånar, eller jag vet inte, försöker trycka in vår kille. Jag markerar och så är det brottningsmatch. Sen ramlar alla. Det är så jag ser det.



Skotten slutade endast 5–4 till Timrå i mittenperioden, men två av dessa slutade i mål för hemmalaget.



– Jag gillar att vi försöker spela hockey. Vi har haft en period där vi, ja jag vet inte vad vi hållit på med egentligen, säger Oskar Nilsson om Skellefteås insats.

Kapanen klev av: ”Såg oroväckande ut”

Oliver Kapanen som hamnade mitt i tumultet, sågs sedan lämna isen, vilket TV4 uppmärksammade i sin studio.



– Det såg nästan ut lite som att han slog i bakhuvudet där när de drar ner honom. Det såg oroväckande ut, säger Joel Lundqvist i sändningen.