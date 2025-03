Ny VD klar för nästjumbon: ”En barndomsdröm”

MoDo ska härnäst ta sig an HV71 i kampen om att få vara kvar i SHL.

Nu kom även beskedet att klubben får en ny VD och klubbdirektör, Benny Kedén.

— Oberoende av hur det går så är jag väldigt motiverad och redo att leda MoDo Hockey framåt, säger Kedén till klubbens egen hemsida.

Benny Bedén kliver in i MoDos ledning inför nästa säsongen. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

MoDo kom under torsdagen ut med beskedet att klubben har gjort klar med sin nya VD och klubbdirektör. Det blir Benny Kedén som får kliva in på posten och leda klubben framöver.



Beslutet om nya VD:n kom från MoDos ordförande Ulf Strinnholm samt styrelsen. Strinnholm menar att Kedén var det självklara valet då han har ett stort intresse för MoDo samtidigt som Kedén har goda ledaregenskaper.



Kedén kommer egentligen från Lidköping men har följt MoDo som supporter under en längre tid.



— Jag har både lidit och njutit med MoDo förr, då som en supporter. Jag är helt säker på att vi är kvar i SHL om några veckor men oberoende av hur det går så är jag väldigt motiverad och redo att leda MoDo Hockey framåt, säger Kedén till klubbens egen hemsida.

”Sveriges finaste jobb”

I nuläget är det inte bestämt när Kedén ska komma till Modo och börja på posten som VD och klubbdirektör. Klubben skriver på sin hemsida att Kedén kommer påbörja sin nya tjänst senast den 1 juli.



— Det känns fantastiskt och vi längtar enormt efter att få komma upp. På sätt och vis är det en barndomsdröm som går i uppfyllelse för mig, då jag ju har varit MoDoit sedan urminnes tider. Det är inte bara ett av hockeysveriges finaste jobb – i mina ögon är det ett av Sveriges finaste jobb alla kategorier, säger Kedén.



Det återstår att se om Kedén får kliva in i klubbens ledning när MoDo ska ta sig an en ny SHL säsong eller om det blir nya tag i Hockeyallsvenskan. Kvalspelet mellan MoDo och HV71 drar igång på fredagen i MoDo. Sedan avgörs det i en bäst av sju-serie lagen emellan.