MoDospelarens svar i natt – efter massiva kritiken

Lukas Jasek fick stor kritik för sitt hemjobb innan Henrik Borgström gjorde mål i tom kasse. I natt svarade MoDos tilltänkta stjärnspelare på kritiken på plattformen X.

Lukas Jasek värvades till MoDo från Oskarshamn för att vara en av lagets bärande offensiva spelare. I stället har tjecken producerat blygsamma 1+3 på 22 matcher – och fått massiv kritik från MoDosupportrarna. Inte bara för den bristande produktionen, utan även för en påstått bristande attityd.

När MoDo igår föll mot HV71 gjorde Henrik Borgström det avslutande målet i tom kasse. Borgström fick en ganska bekväm resa mot det tomma målet, efter att just Jasek avbrutit sitt hemjobb när han tänkte att han inte hade någon chans att stoppa HV71:s finska stjärna.

Men hemjobbet fick flera MoDo-supportrar att se rött. Ett klipp på Jaseks avbrutna hemjobb fick spridning bland både supportrar och journalister, och det fick Jasek att svara på kritiken på plattformen X. På inlägget där en video på Borgströms mål visas, med kritik mot Jasek, svarade den tjeckiske spelaren:

“Tror du verkligen att jag hade någon chans att stoppa honom?”

Svaret möttes av ytterligare kritik i samma sociala medier-tråd.

MoDo är återigen jumbo i SHL efter förlusten mot tidigare jumbon HV71. De har nio poäng upp till Växjö på säker mark.

Do you really think i had a chance to stop him?