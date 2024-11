MoDo förlänger med duon: “Två kulturbärare”

MoDo Hockey säkrar upp två pjäser inför framtiden.

Både Sebastian Ohlsson och Oscar Pettersson förlänger sina kontrakt med klubben.

– Det är två kulturbärare som vet vad MoDo Hockey står för, säger Henrik Gradin.

Sebastian Ohlsson och Oscar Pettersson stannar i MoDo Hockey. Foto: Bildbyrån

MoDo fortsätter att presentera nyheter kring SHL-laget. Först var det Mattias Karlin som förlängde sitt avtal och därefter värvades forwarden Tyler Benson.

Nu meddelar MoDo att de även förlänger med två centrala pjäser som blir kvar i föreningen. Sebastian Ohlsson och Oscar Pettersson förlänger båda sina kontrakt med klubben.

– Det känns bra att vi kunnat säkra upp både “OP” och “Sebbe” på nya avtal. Det är två kulturbärare som vet vad MoDo Hockey står för. Som man brukar säga, de går till jobbet varje dag och går i bräschen både på träning och tävling med inte minst hårt jobb. De är bra ambassadörer för både laget och klubben, säger sportchef Henrik Gradin.

“Vill inget annat än att representera MoDo”

Sebastian Ohlsson, från Åsele, har spelat i MoDo sedan 2020 och har varit assisterande kapten under fyra säsonger. Under hösten har han gjort 2+2 på 14 matcher, efter att ha gjort 1+4 på 52 matcher i fjol. Totalt har 27-åringen spelat 241 matcher för klubben under sin karriär.

Hans nya avtal gäller till 2028.

– Det är väl ingen hemlighet att jag har varit MoDoit sedan barnsben. Det var en dröm som gick i uppfyllelse när jag skrev mitt första kontrakt med klubben och jag är väldigt glad över att det blir minst tre år till, säger Ohlsson.

Oscar Pettersson, från Örnsköldsvik, har spelat i MoDo nästan hela sitt liv. Han återvände till klubben 2021 och var assisterande kapten när laget gick upp till SHL 2023. I fjol var han utlånad till Östersund i HockeyAllsvenskan men i år har han tagit en fast plats i laguppställningen. Han har totalt spelat 227 matcher i MoDotröjan.

25-åringens kontrakt med klubben sträcker sig nu till 2027.

– Jag vill ingenting annat än att representera MoDo och jag är väldigt glad över att vi kommit överens om en förlängning. Vi har ett jobb att göra och jag ska vara med och bidra med allt jag kan, säger Pettersson.