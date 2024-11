MoDo föll – efter misstänkt offside-mål: “I luften”

Små marginaler avgjorde ångestmötet mellan MoDo och HV71.

HV71 klättrar förbi i SHL-tabellen efter offside-avgörandet (?).

– Väldigt, väldigt svårt att tyda, säger TV4:s expert Staffan Kronwall under 2–4-matchen.

Mattias Karlin reagerar på HV71:s 3–2-mål. Foto: TV4/skärmdump.

Med varsin seger i ryggen klev SHL:s två sämsta lag (utifrån tabellen) in i ett riktigt ångestmöte under torsdagen. Det hela slutade med irritation i MoDo efter att man hämtat upp 0–2 till 2–2 för att sedan se HV71 avgöra i den tredje perioden med ett offside-mål (?).



– Jag tyckte att de gjorde för enkla mål. Vi bjuder på en del kassar, och då snackar jag inte om att Lassi (Lehtinen) bjuder på dem, utan utespelarna som inte är tillräckligt starka i närkamperna. Därav kommer målen, säger tränaren Mattias Karlin till TV4 efter 2–4-matchen.



Jonathan Ang var den som tog emot pucken i offensiv zon innan den letade sig fram till målskytten Oscar Fisker Mølgaard, men när pucken var på väg in i zon var Ang redan på väg över blålinjen.



– Den är alltså i luften där. Väldigt, väldigt svårt att tyda, säger TV4:s expert Staffan Kronwall i sändningen.

Missnöjet: “Vi är för klena”

Det var även HV71 som inledde målskyttet i matchen. Detta genom 18-årige Jamiro Reber. Ändå var man inte helt nöjda.



– De kommer ut riktigt bra. Vi är inte riktigt där och fuskar lite i spelet. Dålig start, men det blir bättre och bättre, säger HV:s Olle Alsing till TV4 i pausen.



I den andra perioden gjorde Reber sitt andra innan MoDo svarade två gånger om. David Bernhardt och Johan Södergran blev de mycket nödvändiga målskyttarna för MoDo, men nu var det istället hemmalägret som inte var helt nöjda med sitt spel.



– Jag tycker att vi gör en bra förstaperiod, men vi tar inte vara på lägena. Däremot gör vi en sämre andraperiod. Vi är lite utspridda och för klena i närkamperna, säger tränaren Mattias Karlin till TV4.



Med 2–2 på tavlan inledde man därmed den sista akten av det viktiga mötet.

HV71 klättrar förbi i tabellen

Resultatet innebär att HV71 klättrar förbi MoDo i tabellen på målskillnad.



Båda lagen har nu 20 poäng efter 22 spelade matcher och nio upp till säker mark där Växjö, Malmö och Rögle alla har 29.