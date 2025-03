Köptes loss under säsongen – stannar i LHC

Linköping köpte loss Max Martin från Mora i januari.

Nu skriver backen ett nytt tvåårskontrakt med SHL-klubben.

Max Martin stannar i Linköping.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Linköping meddelar via sin hemsida att backen Max Martin förlänger sitt kontrakt över säsongen 2026/27.

– Otroligt skoj att se hur Max Martin, som vi tog in här på sluttampen, har kommit in och spelat den ishockeyn som vi förväntat oss av honom. En back som vi på förhand var väldigt glada och tacksamma över att få in och som verkligen gett oss det vi behövt och även kommer fortsätta behöva i framtiden. Puckskicklig, skridskoskicklig och en bra kille utanför isen som har kommit in och gjort avtryck., säger sportchefen Peter Jakobsson till klubbens hemsida.

Sju poäng på elva matcher

Martin har producerat sju poäng (2+5) på elva SHL-matcher sedan sin ankomst till LHC.

– Det känns väldigt bra att få chansen att fortsätta här i Linköping. Jag har verkligen gillat och uppskattat min tid här hittills och ser framemot vad framtiden i klubben och staden har att erbjuda. Allt från laget, staben runt omkring, människorna i föreningen – alla har varit väldigt välkomnande vilket har gjort det väldigt lätt för mig att komma in i allt, säger Martin.

Köptes loss från Mora i slutet av januari

Martin köptes loss från Mora till Linköping i slutet av januari.

För Expressen berättade Moras sportchef Andreas Hägglund att klubben fick ett bud de inte kunde tacka nej till och att man fick mycket mer än de 400 000 kronorna i ersättning som ligorna har som grundersättning enligt ligornas avtal med varandra.

Innan flytten till Sverige inför den här säsongen spelade Martin i ECHL-klubben Greenville Swamp Rabbits.