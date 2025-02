Efter petningarna: ”Klart det är en besvikelse”

Mattias Göransson har hamnat i en ny och tuff sits i Rögle.

Nu öppnar SM-guldvinnaren upp om det hela i Helsingborgs Dagblad.

– Jag har fått gräva djupt vissa dagar, säger SHL-backen till tidningen.

Mattias Göransson. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Inför 2024/25 värvades Mattias Göransson från Färjestad på ett treårskontrakt. Nu, nästan en hel grundserie senare, har backen från Grums fått kämpa sig in i laget igen efter åtta petningar.



För Helsingborgs Dagblad öppnar han upp om situationen i Rögle.



– Jag trivs bra i gruppen och i laget, men jag har fått gräva djupt vissa dagar. Samtidigt har jag ett bra stöd av både lagkamrater, coacher och Erik Olsson (fystränaren) i gymmet, säger Mattias Göransson och utvecklar:

– Klart det är en besvikelse att inte få vara med och spela matcher. Det är det roligaste man vet och jag vill vara med och bidra. Då gäller det att göra det lilla extra i träningen för att hålla uppe energinivån.



Den nu 29-årige Göransson tog SM-guld med Färjestad så sent som 2022, efter att han då anslutit från Leksand. Där hade han varit med om en liknande sist under sin första säsong efter collegetiden i Nordamerika.



– Då var jag ny i ligan och nu har jag etablerat mig på ett annat sätt. Det är lite av en ny typ av situation för mig. Klart det är tufft, samtidigt jag har lärt mig hur jag ska hantera det och att det inte finns någon genväg. Det är bara att kämpa på och göra vad man kan. Det hjälper dessutom att vi hittat något bra med laget och har ett jäkla go, säger han till HD.

Kontrakt till 2027: ”Bra kommunikation med Hampus”

Göransson beskriver dialogen med coacherna som bra, men att det varit svårt att hitta matchformen i och med petningarna och de få minuter han ofta fått annars. Framtiden, menar Göransson, att han inte har haft några direkta tankar om.



– Nej, inte direkt på det sättet. Jag har haft en bra kommunikation med Hampus Sjöström (Rögles sportchef) och coacherna. Det har bara varit fokus på den här säsongen. Det har gått en och en halv månad, vilket känns som en lång tid, men ser man på det stora perspektivet är tiden inte lika lång, förklarar han.



Göranssons nuvarande kontrakt gäller till 2027.



Till kvällens (torsdag) match mot Växjö finns nummer 24 med som sjundeback i Rögles lag. Detta för tredje matchen i rad efter nästan en månads frånvaro. Se laget nedan: