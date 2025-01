Matchstraff för Leksand: ”Absolut inget matchstraff”

Leksand fick ett tungt bakslag i den andra perioden mot Växjö. Det blev matchstraff för Axel Rindell efter en olycklig situation med Felix Robert.

Växjös Felix Robert har ont och Leksands Axel Rindell reagerar under ishockeymatchen i SHL mellan Växjö och Leksand den 23 januari 2025 i Växjö.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Det var en minst sagt händelserik start på matchen mellan Växjö och Leksand. Dalalaget började starkt men redan efter drygt en minut gjorde Växjö 1-0. Felix Robert utnyttjade en fin passning av Joel Persson och rakade in hemmalagets första skott på mål.

Leksand skapade sedan ett par jättelägen för 1-1 men missade öppna chanser på löpande band. Istället för en kvittering kom då också 2-0 när Eric Martinsson sköt från blålinje in i mål. Leksand fick sedan in en reducering innan perioden var över efter att Kalle Östman bombat in 2-1 i powerplay.

Trots de stora chanserna låg Leksand alltså under inför den andra perioden.

– Ja, det kändes jäkligt ruttet. Vi missade väl tre öppna mål där i början. Samtidigt hade de ett par bra chanser för 3-0 också, sade Challe Berglund efter den första perioden.

Matchstraff för Axel Rindell – sågas av experterna

I den andra perioden fick först Leksand chansen i powerplay i fyra minuter och var också det spelförande laget. Målet kom dock aldrig utan Växjö lyckades värja sig gång på gång.

Med en minut kvar av perioden kom Axel Rindells klubba upp i ansiktshöjd på Felix Robert i samma rörelse som han rensade bort en puck. Domarna valde att videogranska situationen och kom fram till ett matchstraff. Något som experten Per Svartvadet inte höll med alls om.

– Absolut inget matchstraff. Den är tuff faktiskt. Jag ska inte säga att han åker in i klubban men svårt för Rindell att hinna få ner klubban, säger experten i TV4:s sändning.

Felix Robert utgick efter situationen.

– Det är löjligt faktiskt, att det där blir matchstraff. När jag spelade var det så här man försvarade sig. Sen är det en solklar tvåa men för att det ska graderas upp till en femma ska man ha böjda armar och sträcka ut dem. Här är en situation där han föser armarna mot Robert, säger Sanny Lindström i studion.

Matchen pågår och står 2-1 efter två perioder!