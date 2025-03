Öppnar upp – efter sista (?) matchen: ”En sorg”

Mantas Armalis har varit petad, skadad och utpekad under 2024/25.

Nu, efter det missade slutspelet, berättar han om den omtumlande säsongen.

– Det har varit turbulent utan dess like, säger Leksands-målvakten till Falu-Kuriren.



Mantas Armalis. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Samtidigt som Malmö avgjorde i förlängningen mot Rögle var Leksands säsong över. Detta trots en slutspelsplats i egna händer inför grundseriens sista dag.



Mantas Armalis pekades återigen ut som en av syndabockarna efter att han släppt in 3–4 i numerärt överläge, men öppnade sedan upp för Falu-Kuriren.



– Kanske kropparna var slut på något sätt. Vi har kämpat för våra liv hela våren och klarat det målet, om man säger så. Sen kanske inte energin räckt till för att klara nästa mål, vilket var det egentliga målet: när man börjar en säsong är det för att få ha chansen att vinna, säger han till tidningen och fortsätter om sin säsong:

– Det har varit turbulent utan dess like. Det får man leva med som målvakt i Sverige, eller som hockeyspelare över lag. Det kommer skador, det kommer situationer när man är på sidan och det kommer lägen när man får chanser också. Nu blev det som det blev.

Sista matchen i Leksand?

32-åringen med Haninge som moderklubb var tänkt som den tydliga ettan i Leksands-målet inför säsongen, men istället har han kämpat med skador och stundtals varit petad. Nu är kontraktet med SHL-klubben på väg att ta slut, efter endast 16 matcher under 2024/25.



– Det är fortfarande inte på liv och död. Det finns värre saker, och det finns viktigare saker i livet än att vinna hockeymatcher. Att ta sig vidare härifrån, det kommer att gå, men det kommer ta lite tid. Det är en sorg och den behöver bearbetas, men det finns som sagt ganska många värre saker i livet än att säsongen är slut, säger han till Falu-Kuriren.



Både Marcus Gidlöf och Jakob Hellsten har kontrakt efter 30 april, men inte Armalis.



– Då vet du mer än jag vet, säger han till FK om att han gjort sitt i Leksand.