Stjärnans bjöd på show – efter ryktena: ”Fantastiskt”

Lucas Elvenes öppnade själv för Rögle, men fick nobben.

Under torsdagen hade stjärnan show när han var tillbaka i Leksands lag.

– Jag har haft lite tufft med poängen i år, men har ändå skapat hela tiden. Idag var det en islossning, säger han till TV4 efter 5–4-segern.

Lucas Elvenes. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson.

Redan inför torsdagens match mot Örebro hade Lucas Elvenes hamnat i centrum efter att TV4:s podcast Hockeylabbet uppgett att spelaren fått nobben av Rögle. En 5–4-seger senare hade hade han legat bakom samtliga av Leksands mål i sin comeback.



– Jag tyckte hela laget spelade bra idag. Allt flöt på. Superstolt och skönt att vara tillbaka, säger Lucas Elvenes till TV4 efter matchen och forstsäter:

– Vi sköljer över dem och spelar enkelt när vi behöver. Idag gick det mesta med oss. Alla gjorde ett superjobb.



Totalt klev stjärnan av isen med fem poäng, varav ett gick direkt i mål från hans egna klubba.



– Allt flöt på. Jag kände det direkt från första perioden, att det mesta funkade. Det hängde med hela matchen. Det är skönt att få en sån match när man väl är tillbaka, säger han till TV4 och fortsätter:

– Jag har haft lite tufft med poängen i år, men har ändå skapat hela tiden. Idag var det en islossning. Det är skönt att få det.

Hyllas av lagkamraterna: ”Han betyder mycket”

Den 25-årige forwarden spelade senast 28 december mot just Rögle, som han öppnat för tidigare under hösten. Så ser fallet alltså inte ut att bli. Istället uppger Expressen att Elvenes är klar för spel i SHL-konkurrenten Växjö nästa säsong.



– (Han betyder) Jättemycket. Det ser man bara här i första perioden. Han vågar hålla i pucken den där extra sekunden och ser isen fantastiskt bra. Om folk gör sig öppna så får man pucken, sade Kalle Östman till TV4 efter att han stänkt in 1–0 med minsta möjliga marginal i slutsekunden av den första perioden.



Kalle Östmans mål kom efter en pass från Elvens, precis som 2–0 och 3–0 gjorde när Peter Cehlarik nätade två gånger om i andra.



– Han betyder mycket. Han är ett rent offensivt vapen. Vi har ingen som honom i laget så när han är på isen och vi har pucken i offensiv zon så vill vi ge den till honom. Jag tycker verkligen om att spela med honom varje match. En bra vän, säger Cehlarik till TV4.



I tredje perioden fick Elvenes även näta själv – och slå sin fjärde assist för dagen.



Tre Örebro-mål på kort tid skapade spänning i matchen, men Elvenes enorma bidrag räckte för att säkra 5–4-segern.