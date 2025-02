Brynäs nollade i derbyt

Leksand vann med 1–0 mot Brynäs

Marcus Karlberg avgjorde för Leksand

Leksands 18:e seger

Leksand vann med 1–0 borta mot Brynäs i SHL. Målet gjordes av Marcus Karlberg, inskickat redan i första perioden samtidigt som målvakten Marcus Gidlöf höll nollan.

Brynäs–Leksand – mål för mål

Brynäs har två vinster och tre förluster och 9–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Leksand har tre vinster och två förluster och 11–12 i målskillnad. Det här var Brynäs nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Leksands 13:e uddamålsseger.

Det här betyder att Brynäs är i fortsatt serieledning, med 91 poäng efter 46 matcher, och Leksand på nionde plats med 68 poäng.

Det här var fjärde mötet mellan Brynäs och Leksand i SHL. Leksands IF har tagit två segrar före den här matchen. Brynäs IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Brynäs möter Frölunda i nästa match borta torsdag 27 februari 19.00. Leksand möter samma dag Skellefteå hemma.

Brynäs–Leksand 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Första perioden: 0–1 (14.08) Marcus Karlberg (Patrik Zackrisson, Marcus Karlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-0-3

Leksand: 3-1-1

Nästa match:

Brynäs: Frölunda HC, borta, 27 februari

Leksand: Skellefteå AIK, hemma, 27 februari