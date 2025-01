Leksand föll – trots vändningen: ”Tappar konceptet”

Leksand glider nedåt i SHL-tabellen efter 4–5 mot Luleå.

Detta trots en målexplosion och vändning i Norrbotten.

– Vi måste skärpa till oss så in åt helvete, säger Patrick Zackrisson till TV4 under strafförlusten.

Charles Berglund och Patrik Zackrisson. Foto: Bildbyrån (montage).

Trots en bra start och 1–0 knappa åtta minuter in tappade Leksand till 1–3 mot Luleå. Sedan lät det så här i TV4 från Patrick Zackrisson:



– De förtjänar det. Vi måste skärpa till oss så in åt helvete.



Två perioder, en förlängning och en straffläggning senare stod Charles ”Challe” Berglund och summerade en svängig 4–5-match i Norrbotten.



– Synd att inte vinna när vi ändå gör fem mål. Jon gjorde ju ett i egen kasse också, säger Leksandstränaren i TV-kanalen.

”Jättestarkt efter den käftsmällen vi gav oss själva”

Leksand hade hämtat upp 1–3-underläget till 4–3 på mindre än tio minuter i den andra perioden, men kunde inte följa upp Östman, Kloss och Karlbergs fullträffar.



– Vi börjar bli lite noggrannare. Tar pucken mer ner mot deras mål och attackerar med fart istället för att slänga massor av piss-passningar, säger Karlberg i TV4 under matchen.



4–4 sent i andra, från Luleås Jonas Berglund, blev det sista under ordinarie tid innan Anton Levtchi avgjorde som enda målskytt i straffläggningen.



– Vi inleder matchen väldigt bra, sen tappar vi konceptet lite och går bort oss alldeles för lätt. De är för vassa för att göra det. Det var jättestarkt av grabbarna att komma tillbaka efter den käftsmällen vi åkte på, eller gav oss själva, ska jag säga med de försvarsmissar vi gjorde, säger ”Challe” Berglund i TV4.