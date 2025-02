Murade igen – bröt trenden: ”Snudd på briljant”

MoDo bryter sin fem matcher långa svit och tar livsviktiga poäng.

Mötet med Malmö slutade 3–0 efter storspel från bortalagets målvakt.

– Lassi Lehtinen har varit snudd på briljant, säger TV4:s kommentator, Jörgen Larsson i sändningen.

Lassi Lehtinen jublar efter segern mot Malmö. Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg.

Tre raka förluster för Malmö, fem raka förluster för MoDo. Något av SHL-lagens tunga sviter skulle garanterat ta slut när de ställdes mot varandra under torsdagens omgång. 60 minuter hockey senare hade Lassi Lehtinen storspelat bottenlaget till 3–0 och tre poäng.



– Vi möter en målvakt som är riktigt bra idag, börjar Malmös tränare Tomas Kollar i TV4 efter slutsignal innan Mattias Karlin tar över:

– Det är framförallt i andra och tredje som han steppar upp. Han visar vilken bra målvakt han är. Han har visat det ganska många gånger.



Nollan var Lehtinens första för säsongen.



– Viktig vinst för oss. Vi tog de tre poängen och det är allt som betyder något. Det var en fantastisk lagseger, säger målvakten till TV4.



På annat håll höll sig Linköping länge jämna med topplaget Färjestad och matchens gick till slut till förlängning. Väl där avgjorde LHC. Därmed har MoDo nu två poäng upp till laget på säker mark.



– Vi måste ta det positiva från den här matchen, slappna av och sen kliva fram på lördag igen, säger Lehtinen om läget.

”Vi måste ha tankesättet att vi inte har något att förlora”

Med kniven mot strupen kom MoDo ut starkt i den första perioden. David Rundblad stod för två framspelningar, den andra läckrare en den första och 2–0 var ett faktum till paus.



– Jag tycker att vi växer in i det successivt. Vi började lite trögt, men avslutade på ett bra sätt, säger han till TV4 och fortsätter om förarbetet till Mikkel Aagaards 1–0:

– Man har väl en sprint per match nu för tiden, så jag passade på att ta den då.



Kaptenen fortsatte sedan om det tuffa läget med sex matcher kvar (nu fem).



– Vi måste ha tankesättet att vi inte har något att förlora. Vi ligger i kvalspelsposition just nu, så vi kan egentligen bara blicka uppåt och gasa på, försöker slappna av där ute och spela hockey. Alla i laget vet att vi är ett gäng bra hockeyspelare och vi vet att vi kan göra det. Det är upp till oss nu att visa alla det, säger han till TV4.



Härnäst väntar Rögle borta för MoDo. Därefter möter man SHL-jumbon HV71, Luleå, Timrå och Skellefteå.



– Vi ska träna imorgon och diskutera matchen. Sen blir det lite fri lek efter lunch, säger Karlin i TV4. om att man stannar i Malmö-området inför nästa möte.