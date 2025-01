Lassinantti på väg tillbaka? ”Det kändes bra idag”

Luleå Hockeys målvakt Joel Lassinantti togs tillfälligt ut ur träning och matchspel för att rehabilitera en knäskada.

Efter en veckas paus kommer nu det positiva beskedet från Luleås fysansvarige Mattias Waaranperä.

– Planen är att träningen ska stegras under de kommande dagarna, säger han till NSD.

Joel Lassinantti känner sig positiv efter första träningen tillbaka efter pausen. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Enligt Luleås fysansvarige Mattias Waaranperä brukar det ta runt sju till tio dagar innan man kan se den fulla effekten av en rehabilitering. Beslutet om att Joel Lassinantti ska tas ut ur träning och matcher fattades efter lördagsmatchen mot Rögle den elfte januari. Waaranperä berättar för NSD hur Lassinantti har haft problem med knäskadan under en längre tid, vilket har stört målvakten i såväl träningar som matcher.



Nu har det dock gått en vecka och Lassinantti känner sig optimistisk, även om det är lite för tidigt för att redan dra slutsater. Luleåmålvakten berättar att det var bra för honom att få vila.



– Alla skavanker går inte att träna bort, utan en del behövs det vila och rehabilitering för att bli kvitt, och det kändes bra i dag när jag var på is, säger han till NSD efter att ha varit med på träning igen under måndagen.

Hoppas kunna vara med för spel denna vecka

Luleå ska senare i veckan möta Modo och Timrå. Det handlar om viktiga poäng då det är väldigt jämnt i tabellen. Luleå ligger för tillfället på en femte plats med 58 poäng och ska på lördag möta Timrå som i nuläget ligger på en tredje plats med bara tre poäng mer.



Joel Lassinantti verkar bli tillgänglig för spel och vill hjälpa laget ta hem de viktiga poängen.



– Det är vad jag hoppas på. Jag kände mig nog fräsch för att kunna spela matcher innan med, och kroppen har svarat bra på den gångna veckan, så jag räknar med att kunna köra för fullt nu, säger han till NSD.