Experten: ”Då är det förmodligen avstängning”

Örebros Linus Arnesson delade en rejäl smäll i lördagsmötet med Frölunda.

Noah Hasa flög ner i isen, men ändå var det Arnesson som sedan hylllades i TV4:s sändning.

– Det är nästan alltid dem gångerna det här sker. Samma som med Witkowski, säger experten Staffan Kronwall.

Staffan Kronwall och Linus Arnessons tackling på Noah Hasa. Foto: Bildbyrån och TV4/skärmdump.

Så sent som i förra veckan hyllades Skellefteås Luke Witkowski för sin tackling på Färjestads Alexander Ljungkrantz. Den sistnämnde tvingades kliva av, men Witkowski klarade sig från en avstängning.



Idag, under lördagens SHL-omgång, delade Örebros Linus Arnesson ut en liknande smäll.



– Jag tycker att det här är en highlight. Nu hoppas man ju alltid att det går bra med mottagaren, men som Almen (Bibic) säger, aldrig gå in i banan. Det är nästan alltid dem gångerna det här sker. Samma som med Witkowski, säger TV4:s Staffan Kronwall i matchens andra paus.

Kronwall: ”Då är det förmodligen avstängning”

Frölundas Noah Hasa flög ner i isen, men var alltså den som fick ta emot kritik för sitt agerande. Även om det hade kunnat sluta helt annorlunda enligt Kronwall.



– Det är en jäkligt fin tackling. Hård, inget fult allt. Sen ska man komma ihåg, regeln säger att skulle den där ta i huvudet så är det förmodligen avstängning. Så små marginaler är det, säger experten i studion.

– Han glider in i situationen, axeln är nere, men det gäller att vara klinisk i de här smällarna. Det såg ut som att det gick bra för Hasa, fyller sedan Joel Lundqvist i.



I den tredje perioden vände Frölunda på mötet till 2–1 efter mål av både Christian Folin och Mikael Ruohomaa.



Se tacklingen nedan: