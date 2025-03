MoDo förlorade även den fjärde kvalmatchen mot HV71.

Då fick Jesper Olofsson följa en majoritet av matchen från bänken.

– Det har väl känts bättre, säger Olofsson.

– Vi valde att gå på andra spelare, säger tränaren Mattias Karlin.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

MoDo ändrade om i sitt lag inför den fjärde kvalmatchen mot HV71 under fredagen.

Under matchen gjorde Ö-vikslaget även fler förändringar. En av spelarna vars istid påverkades var Jesper Olofsson. Av alla MoDo-spelare som fick istid fick Olofsson näst minst istid och var inne på isen under blott 7:09 minuter. Endast 18-årige Lucas Pettersson fick mindre istid med 4:56 minuter.

Vad det berodde på vill dock Olofsson själv inte uttala sig om.

– Det kommenterar jag inte i dag. Vi får se hur det är nästa match, säger Jesper Olofsson och är även fåordig om sin insats i matchen:

– Det har väl känts bättre.

MoDos huvudtränare Mattias Karlin bekräftar dock att Olofsson bänkades då han knappt fick spela alls under matchens andra halva.

– Vi valde att gå på andra. Jag uttalar mig inte om det utan vi valde andra spelare i dag. Det var så det blev bara, säger Karlin och förklarar varför just Olofsson ställdes åt sidan:

– Han kommer inte riktigt igång och hade det lite struligt utan puck framför allt. Vi valde den vägen i dag.

Jesper Olofsson bänkades av Mattias Karlin. Foto: Bildbyrån

Jesper Olofsson återvände till MoDo Hockey på ett långt kontrakt inför årets säsong. Efter en lite trögare start kom forwarden igång rejält och landade till slut på 13 mål och 32 poäng på 49 matcher. Han var då lagets näst bästa målskytt och tredje bästa poängplockare under grundserien.

I kvalet mot HV71 inledde Olofsson med två assist i den första matchen men därefter har han varit poänglös i tre raka matcher.

– Hemmamatchen var helt okej, sedan förra matchen fick vi inte det här trycket som lag och var nedtryckta. Även vår kedja fick inte riktigt fast dem, då fick vi försöka göra någon förändring. Det var lite ryckigt i dag, säger Olofsson om sin prestation i SHL-kvalet.

MoDos förstakedja med Jesper Olofsson, Theodor Niederbach och Johan Södergran var väldigt het i andra halvan av grundserien men i kvalet har trion inte alls kommit på samma nivå. Tillsammans har de stått för fyra poäng, varav noll mål. Till fredagens match särades då trion. Sampo Ranta klev i stället in bredvid Niederbach och Södergran medan Olofsson flyttades ner till tredjekedjan med Lukas Jasek och Måns Carlsson.

– Det har väl varit lite ”stissigt” och mentalt förmodligen. Det är väl det, säger Olofsson om kedjans spel i kvalet.

Hur ser du på förändringen ni gjorde och att er kedja splittrades?

– Som jag sade behövde vi väl få lite mer go på flera gubbar. Under stora delar av säsongen tidigare har vår och även Sams line (Sam Vigneault, Mikkel Aagaard och Riley Woods) rullat på ganska bra för oss. Sedan funkar det inte riktigt att spela… Eller vi behöver alla såklart, det är väl det som är grejen. I dag har vi ”OP” (Oscar Pettersson) och den kedjan som gör ett jäkla bra jobb. Det är kul att (Tyler) Benson får kliva in också. Det är så det är i de här matcherna, det är inte alltid de som kanske förväntas göra mål som gör målen. Det studsar hit och dit och det kommer alltid att vara så, säger Jesper Olofsson.

Härnäst spelas match fem i SHL-kvalet i Örnsköldsvik på söndag innan det blir en sjätte match i Jönköping igen på tisdag nästa vecka.